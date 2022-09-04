Десять лет с момента покушения на премьер-министра Квебека Полин Маруа

Десятилетие печального события – гибель техника, случайной жертвы покушения на вновь избранную премьер-министра Квебека

Десять лет назад было совершено неудачное покушение на Полин Маруа, лидера только что одержавшей победы на выборах Квебекской партии.

Сегодня исполняется ровно десять лет с того памятного дня, когда полубезумный террорист открыл огонь, целясь в Полин Маруа (Pauline Marois), партия которой – Квебекская партия, – одержала победу на выборах. Госпожа Маруа выступала с приветственной речью, благодаря всех, кто поддержал партию и благодаря всех квебекцев за их активное участие в выборах. Как всегда это и бывает, речь произносилась поздним вечером, после объявления результатов.

В 23 часа 58 минут некий Ричард Генри Бейн – Richard Henry Bain, приблизился к входу на сцену концертного зала Метрополь, где и собрались сторонники Квебекской партии, празднующие победу.

Преступник выхватывает пистолет и делает один выстрел в нового премьера. Но он промахивается, а воторой выстрел ему сделать не удаётся, так как пистолет заело. Преступник попытался выбросить патрон и перезарядить оружие, но не успел, так как был схвачен полицейскими.

Но одним выстрелом убийца поразил двух человек: Одна пуля прошила насквозь техника сцены Дени Бланшета, который был убит на месте. Эта же пуля завершила свой путь в теле другого техника – Дейва Кураж, который был тяжёло ранен, но жизнь которого врачам удалось спасти.

Когда преступника тащили в полицейскую машину, он кричал по-французски – “Англичане уже здесь!” Он произнёс ещё несколько фраз по-французски и по-английски, то ли угрожая местью всем сторонникам Квебекской партии, то ли вообще угрожая всем франкоязычным квебекцам.

В автомобиле покушавшегося, припаркованном у здания Метрополя, были найдены винтовка и ещё один пистолет.

Одновременно в здании начался пожар, скорее всего, его устроил преступник, но окружающие быстро погасили огонь.

в принципе, преступник в момент открытия огня находился довольно далеко от госпожи Маруа. Возможно, он понял, что подобраться ближе ему не удастся.

На следующее утро все квебекские и канадские политические партии устами своих лидеров решительно осудили покушение и высказали поддержку Полин Маруа. С гневной речью выступил и премер-министр Канады Стивен Харпер, а сьезд НДП, открывающийся в Ньюфаундленде, начал свою работу, почтив минутой молчания память погибшего рабочего.

Преступник предстал перед судом только в августе 2016 года (процесс всё время откладывался по разным причинам, в первую очередь, связанным с его здоровьем, но и по той причине, что адвокаты отказывались с ним работать, не сумев найти с ним общий язык). В конце концов, он был приговорён к пожизненному заключению, с возможностью условного освобождения после двадцати лет в заключении..

Преступнику было 62 года, при обыске в его доме были найдены двадцать две единицы огнестрельного оружия, причём все они были приобретены легально и были зарегистрированы.