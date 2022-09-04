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Новости На новом канадском ледоколе сломались два двигателя из четырех
Фото: https://shipsforcanada.ca/

На новом канадском ледоколе сломались два двигателя из четырех

Виктория Христова Сен 4, 2022 Новости, Новости Канады, Происшествия Комментарии к записи На новом канадском ледоколе сломались два двигателя из четырех отключены 29 Просмотров

Корабль королевского военно-морского флота Канады HMCS Harry DeWolf, не сможет участвовать в запланированных учениях

Поломки на силовых агрегатах вынудили вернуться в порт корабль королевского военно-морского флота Канады HMCS Harry DeWolf, 2 сентября сообщает Ottawa Citizen.

Как отмечает издание, ледокол должен был принять участие в учениях «Нанук». Для этого корабль покинул порт Галифакс 15 августа. Однако в пути последовательно вышли из строя два дизельных генератора из четырех, что заставило ледокол вернуться в Галифакс.

Как сообщили в ВМФ Канады, причиной поломки генераторов стала утечка охлаждающей жидкости. Корабль пробудет на ремонте до конца октября.

Напомним, HMCS Harry DeWolf является головным судном из состава сторожевых кораблей ВМФ Канады. Ледокол двигается при помощи дизельно-электрической силовой установки из четырех генераторов совокупной мощностью 3,6 МВт (4800 л. с.) и двух дизельных двигателей мощностью 4,5 МВт (6000 л. с.).

 

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