Найдите хорошего брокера и компетентного инспектора

Два важных фактора при решении о покупке недвижимости

Как выбрать брокера по недвижимости ?

Прежде всего, мы должны знать, что брокеры по недвижимости, являющиеся членами саморегулируемого органа по брокерским операциям с недвижимостью Квебека (ICAIQ), призваны защищать общественность, обеспечивая соблюдение закона о брокерских операциях с недвижимостью. « Именно этот закон определяет условия осуществления деятельности брокера, в дополнение к обеспечению эффективной защиты общественности при сделке с недвижимостью через него», – информирует по электронной почте Медиа-Группа ICAIQ. Она добавляет, что на протяжении всей своей карьеры брокеры должны проходить обязательную программу непрерывного образования, чтобы поддерживать и обновлять свои знания ; они также должны иметь действующую лицензию брокера.

Чтобы найти брокера, рекомендации окружающих вас людей являются хорошим отправным пунктом, но крайне важно, чтобы вы выбрали того, который хорошо соответствует вашим потребностям. Например, покупка доходного дома, молочной фермы или кондоминиума в центре Монреаля требует разных экспертиз. То же самое относится и к регионам : количество вывесок с именем брокера или адреса объектов недвижимости, перечисленных на его сайте, дадут вам хорошее представление о его знаниях. Не стесняйтесь проверить ее историю активности и узнать о ее опыте, прежде чем остановить свой выбор.

Сеть также работает между брокерами. Итак, если вы работаете в Монреале и ищете недвижимость в Эстрии, брокер должен порекомендовать вам коллегу из этого региона. Это важно, потому что есть особенности, которые могут характеризовать сделку с недвижимостью на определенных территориях.

Как найти компетентного инспектора ?

Это звучит неправдоподобно, но любой может объявить себя домашним инспектором, в то время как отчет о состоянии имущества в значительной степени зависит от этого « специалиста ». « чрезвычайно важно убедиться, что выбранный инспектор является членом признанной профессиональной ассоциации как и наша, которой в этом году исполняется 30 лет»,-рекомендует Дэнни МакНиколл, вице-президент Ассоциации строительных инспекторов Квебека (AIBQ). Как и AIBQ, другая организация, InterNACHI-Québec, требует, среди прочего, от своих членов прохождения программ непрерывного образования.

Эти ассоциации проверяют, прошли ли их члены признанное обучение, то есть свидетельство о высшем образовании в области строительной инспекции. « Также будет проведен вступительный экзамен для подтверждения полученных навыков, а также экзамены в реальных условиях для инспекторов, аккредитованных AIBQ», – продолжает г-н МакНиколл. « Вы должны убедиться, что инспектор имеет страхование профессиональной ответственности за ошибки и упущения, прежде чем нанимать его. В случае возникновения спора вы, таким образом, убедитесь в платежеспособности профессионала” »

Его роль на начальном этапе заключается в анализе заявления продавца. На месте он рассмотрит эти документы со своим клиентом, а затем начнет осмотр снаружи (земля, крыша, сайдинг, двери, окна…). Затем он проверит механические элементы (электрощит, водонагреватель, сантехника…), а затем продолжит осмотр этажей, завершив экскурсию проверкой чердаков.

“Инспектор работает с видимым и уликами. Например, грызуны в стенах могли перегрызть электрические провода или оставить фекалии. Это подсказки,которые позволяют инспектору увидеть последствия прохода животного, не увидев его. То же самое касается плесени и налета ; могут быть запахи и следы. С другой стороны, он не имеет права проделывать отверстия в стенах или перемещать предметы, но он может указывать своему клиенту на признаки, которые могут потребовать дальнейшей проверки»,-информирует вице-президент AIBQ. Приблизительное время осмотра стандартного дома на одну семью составляет от двух с половиной до трех часов.

Если вы колеблетесь между двумя профессионалами, попросите у каждого из них образец отчета об инспекции и выясните, какой тип презентации вас больше всего устраивает.

Обратите внимание на следующую недвижимость:

Кондоминиум на берегу озера Lac St-Louis. Удивительный вид на воду с балкона. Высокие потолки, деревянные полы и столешница из кварца. Современные удобства включают в себя: бассейн с подогревом с видом на озеро St-Louis, террасу с беседкой на набережной, common area и современный фитнес-центр.

2 парковочных места, кладовая, холодильник, посудомоечная машина включены. Заселение – 1 сентября 2022 г.

Цена – $1800 в месяц

Для более подробной информации – звоните !

С уважением, Лев Голберг

(514) 889-3595

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