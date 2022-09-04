Премудрости русского языка: почему так наазываются постельные принадлежности

Из истории названий постельных принадлежностей

ПОДОДЕЯЛЬНИК Раньше роль пододеяльника играла простыня. Ее клали под одеяло, у лица отгибали. Иногда клали просто так, иногда пристёгивали или пристрачивали. Пододеяльник, такой, какой он теперь, появился значительно позже, а название осталось.

ОДЕЯЛО Слово “Одеяло” появилось от слова “Одеяние”, то есть одежда. Современное слово «одежда» является заимствованием из церковно-славянского языка и обозначает совокупность предметов, которыми прикрывают тело. Другими словами, преграда между телом и окружающим миром. Если посмотреть на одежду ранних исторических периодов, то можно увидеть, что действительно зачастую прикрытием тела являлся кусок полотна, закрепляемый тем или иным способом.

ПОДУШКА. С древности известно вост.- и зап.-слав. языкам. Существует два объяснения этимологии этого слова. В соответствии с первым из них (по мнению многих лингвистов) слово подушка образовано с помощью уменьш.-ласк. суффикса -ьк-а от исчезнувшего “подуха”, производного от той же основы дух- (дуть), что и чеш., польск. duenna «перина», собств. «надутая». В первонач. *подухька перед ь звук х изменился в ш.

По второму толкованию, слово “подушка” образовано из предложно-падежной формы “под ушко”. Подушка — «то, что подкладывается под ушко». Примечательно, что в др.-рус. яз. подушка называлась также възглавь-ница — буквально «изголовье», «то, что кладется под голову»

НАВОЛОЧКА. Происходит от слова “волочь” то же, что волочить, тянуть, тащить. Наволочку наволакивают (натягивают) на подушку. Можно сравнить с этимологически родственным словом “облако”. Оно обволакивает (укутывает, затягивает со всех сторон, покрывает собой) небо, так же как исподняя наволочка (чехол) обволакивает наполнитель (пух, перья, вату, лузгу).

ПРОСТЫНЯ. Простыня, диалектное простынь: слово образовалось от праславянского *prostyni от prostъ (простой), т.е. “прямое полотно, не сшитое и не стёганое”.

МАТРАС

Голландское – matras.

Немецкое – Matratze.

Итальянское – materasso.

В русском языке существует два варианта произнесения слова, обозначающего «мягкую толстую подстилку на кровати или диване» – это «матрас» и «матрац». Но нужно отметить, что словоформа «матрас» заимствована из голландского, а «матрац» – из немецкого. В германские языки слово попало из романских, где оно, в свою очередь, является заимствованием из арабского.

مطرح maṭrah, большая подушка или коврик, на котором лежат. Дословно с арабского можно перевести, как «нечто, брошенное на пол» (корень tarah = «бросать»). С XIII века слово начало употребляться в Европе в значении «мягкого лоскутного одеяла, на котором можно лежать».