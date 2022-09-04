Безумец в небе: самолёт кружил над городом и обещал упасть на Волмарт

Субботним утром самолет напугал жителей северной части Миссисипи. Его пилот угрожал врезаться в Walmart. Через несколько часов летный аппарат благополучно приземлился в поле, а полиция задержала пилота. Но не все было так просто.

Десятки тысяч фанатов американского футбола приехали на север Миссисипи на субботние футбольные матчи в Университете Миссисипи в Оксфорде и Университете штата Миссисипи в Старквилле. Как раз между двумя этими городами находится городок Тупело, который и стал эпицентром инцидента.

На данный момент официальная версия гласит, что 29-летний Кори Уэйн Паттерсон рано утром угнал полностью заправленный самолет. При этом “камикадзе” знал, как поднять машину в воздух и как управлять ею в полете, но не имел представления, как ее посадить.

Взлетев, пилот связался с диспетчерами и начал угрожать, что планирует врезаться в местный мегамаркет Волмарт.

Мужчина накрулит десяток галсов над городов, ориентируясь на все тот же Волмарт. Он кружил над городом в течение пяти часов, не давая посетилям попасть в упомянутый магазин и соседние лавки.

Затем пилот увел судно прочь от города, и смог удачно приземлился в соевых полях на фермерской территории.

Стражи порядка также не оплошали. Они взяли “террориста” под белы рученьки и начали расследование.

Немного позднее стало известно, что мужчина из города Шеннона. Он обвинен в хищении в особо крупных размерах и террористических угрозах. Грабитель не является лицензированным пилотом, но “имеет некоторые летные компетенции”. При этом мэр его города заявил, что обвиняемый получит всю возможную защиту.