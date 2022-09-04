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Новости Новости Америки Безумец в небе: самолёт кружил над городом и обещал упасть на Волмарт

Безумец в небе: самолёт кружил над городом и обещал упасть на Волмарт

Olga Fedak Сен 3, 2022 Новости Америки, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 37 Просмотров

Субботним утром самолет напугал жителей северной части Миссисипи. Его пилот угрожал врезаться в Walmart. Через несколько часов летный аппарат благополучно приземлился в поле, а полиция задержала пилота. Но не все было так просто.

Десятки тысяч фанатов американского футбола приехали на север Миссисипи на субботние футбольные матчи в Университете Миссисипи в Оксфорде и Университете штата Миссисипи в Старквилле. Как раз между двумя этими городами находится городок Тупело, который и стал эпицентром инцидента.

На данный момент официальная версия гласит, что 29-летний Кори Уэйн Паттерсон рано утром угнал полностью заправленный самолет. При этом “камикадзе” знал, как поднять машину в воздух и как управлять ею в полете, но не имел представления, как ее посадить.

Взлетев, пилот связался с диспетчерами и начал угрожать, что планирует врезаться в местный мегамаркет Волмарт.

Мужчина накрулит десяток галсов над городов, ориентируясь на все тот же Волмарт. Он кружил над городом в течение пяти часов, не давая посетилям попасть в упомянутый магазин и соседние лавки.

Затем пилот увел судно прочь от города, и смог удачно приземлился в соевых полях на фермерской территории.

Стражи порядка также не оплошали. Они взяли “террориста” под белы рученьки и начали расследование.

Немного позднее стало известно, что мужчина из города Шеннона. Он обвинен в хищении в особо крупных размерах и террористических угрозах. Грабитель не является лицензированным пилотом, но “имеет некоторые летные компетенции”. При этом мэр его города заявил, что обвиняемый получит всю возможную защиту.

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