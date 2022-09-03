Житель Квебека арестован за создание “кровавой” версии агитационного плаката кандидата от CAQ

Возможно, художнику не понравилось признание правящей партии о невозможности обеспечить всех жителей провинции семейными врачами.

Полиция Квебека арестовала подозреваемого после того, как предвыборный баннер кандидата от CAQ в округе Шово ( Chauveau) Сильвьена Левека (Sylvain Lévesque) был отфотошоплен так, будто по нему капает кровь.

Провинциальная полиция заявила, что ее главная группа по расследованию преступлений арестовала 44-летнего мужчину в его доме в Сент-Беатрикс, в полутора часах езды к северу от Монреаля.

Изображения были размещены непосредственно в аккаунтах Левека в социальных сетях.

Кандидат обратил внимание на надпись в своем Twitter-аккаунте, добавив, что подал заявление в полицию.

Je suis allé porter plainte au poste de police ce matin. Ce genre de publication est inacceptable.On peut être contre des idées, mais la violence et l'intimidation ne seront jamais tolérées. Malgré ça, rien ne m'empêchera d'aller à la rencontre des citoyens de #Chauveau! pic.twitter.com/DOqMyxwX77 — Sylvain Lévesque, candidat de la CAQ Chauveau (@SLevesquedepute) September 1, 2022

“Такого рода публикации неприемлемы, — сообщил кандидат. – Мы можем быть против идей, но насилие и запугивание никогда не допустимы”.

Подозреваемый предстанет перед зданием суда Джольетт 29 сентября по обвинениям, установленным Короной.

Полиция продолжает расследование и напоминает, что порча предвыборных плакатов незаконна.

“Никогда нельзя размещать что-либо на каких-либо общественных знаках, — сказал представитель полиции Николас Шолтус. – В зависимости от того, что изображено на знаке, лица, искажающие предвыборные знаки, могут быть оштрафованы или привлечены к ответственности”.

Полиция создала специальный номер службы экстренной помощи для кандидатов от основных партий, которые получают угрозы или нападения. Самым ключевым лицам рекомендовали появляться на публике в бронежилетах.

Также напомним, что на этой неделе было совершено нападение на офис квебекского либерала Энрико Чикконе.