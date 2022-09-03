Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Политика Выборы Житель Квебека арестован за создание “кровавой” версии агитационного плаката кандидата от CAQ

Житель Квебека арестован за создание “кровавой” версии агитационного плаката кандидата от CAQ

Olga Fedak Сен 3, 2022 Выборы, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия Оставить комментарий 20 Просмотров

Возможно, художнику не понравилось признание правящей партии о невозможности обеспечить всех жителей провинции семейными врачами.

Полиция Квебека арестовала подозреваемого после того, как предвыборный баннер кандидата от CAQ в округе Шово ( Chauveau) Сильвьена Левека (Sylvain Lévesque) был отфотошоплен так, будто по нему капает кровь.

Провинциальная полиция заявила, что ее главная группа по расследованию преступлений арестовала 44-летнего мужчину в его доме в Сент-Беатрикс, в полутора часах езды к северу от Монреаля.

Изображения были размещены непосредственно в аккаунтах Левека в социальных сетях.

Кандидат обратил внимание на надпись в своем Twitter-аккаунте, добавив, что подал заявление в полицию.

“Такого рода публикации неприемлемы, — сообщил кандидат. – Мы можем быть против идей, но насилие и запугивание никогда не допустимы”.

Подозреваемый предстанет перед зданием суда Джольетт 29 сентября по обвинениям, установленным Короной.

Полиция продолжает расследование и напоминает, что порча предвыборных плакатов незаконна.

“Никогда нельзя размещать что-либо на каких-либо общественных знаках, — сказал представитель полиции Николас Шолтус. – В зависимости от того, что изображено на знаке, лица, искажающие предвыборные знаки, могут быть оштрафованы или привлечены к ответственности”.

Полиция создала специальный номер службы экстренной помощи для кандидатов от основных партий, которые получают угрозы или нападения. Самым ключевым лицам рекомендовали появляться на публике в бронежилетах.

Также напомним, что на этой неделе было совершено нападение на офис квебекского либерала Энрико Чикконе.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal