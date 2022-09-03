Покупка коттеджа: хорошая ли идея?

С момента начала пандемии все больше и больше людей лелеют мечту уехать на несколько дней из дома или купить себе загородный дом, чтобы освежить свои идеи и немного подышать свежим воздухом.

В 2016 году, согласно опросу, проведенному RE/MAX, 74% жителей Квебека заявили, что проводили время в шале в течение последних пяти лет. Согласно другому опросу, проведенному в 2022 году, на этот раз компанией Royal LePage, 400 000 бэби-бумеров хотели переехать в сельскую местность или в зону отдыха в ближайшие несколько лет. Таким образом, мы видим, что увлечение шале вызвано не только пандемией, и что жители Квебека давно мечтали о шале. Рискованно ли покупать коттедж с повышением процентных ставок?

При покупке коттеджа возможны 3 типа сценариев :

1) вы продаете свое место жительства. Часть денег от продажи вашего дома пойдет на оплату вашего нового коттеджа. Риск невелик, несмотря на повышение процентных ставок, поскольку ваше проживание в сельской местности, вероятно, будет стоить дешевле.

2) вы покупаете коттедж и сдаете его в аренду. Мы проанализируем сценарий : допустим, до повышения процентных ставок у вас была возможность получить ставку на уровне 2,5%, а теперь мы вернулись к 4,5 %. Для ипотечного кредита в размере 400 000 долларов это ежемесячное увеличение на 420 долларов (с 1790 до 2210 долларов). Если вы арендуете коттедж по цене 500 долларов за ночь, это всего на 1 ночь больше, чем аренда в месяц, если это 250 долларов за ночь, то только на 2 ночи. Таким образом, влияние на рентабельность коттеджа, сдаваемого в аренду, без особого риска.

3) Вы сохраняете свой дом. Вы хотите использовать коттедж в качестве второго дома, не сдавая его в аренду, поэтому убедитесь, что ваш бюджет позволяет покрыть дополнительные расходы на коттедж. Конечно, чтобы иметь возможность успешно приобрести коттедж, необходимо реализовать и применить некоторые советы… но прежде всего давайте посмотрим на некоторые преимущества перехода и инвестирования в другую недвижимость.

Инвестирование в коттедж или Загородный дом имеет свои преимущества, это точно! Действительно, такое приобретение, прежде всего, дает возможность насладиться новой обстановкой, чтобы расслабиться и избежать городской суеты. Кроме того, коттедж также может стать хорошим источником дохода в том смысле, что его часто можно арендовать на короткий срок (менее 31 дня).

Миссия : поиск средств. Для покупки второго дома, занимаемого владельцем, требуется первоначальный взнос в размере не менее 5 %. Когда жилье сдается в краткосрочную аренду, первоначальный взнос составляет минимум 20%. Хороший способ получить средства на покупку второго дома – это использовать собственный капитал основного дома в качестве рычага финансирования.

Обратите внимание на следующую недвижимость:

ПРЕВОСХОДНЫЙ кондоминиум в стиле лофт, расположенный в нескольких минутах ходьбы от всех сервисов, ресторанов/мероприятий St-Sauveur. Идеально подходит для инвесторов, в настоящее время он находится под управлением отеля St-Sauveur, но вы также можете жить там, на ваше усмотрение. Также разрешена сдача на короткий срок (Air BnB). Роскошный и просторный лофт, с задним балконом. Симпатичное место в Laurentides.

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С уважением, Лев Голберг

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