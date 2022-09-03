Трагедия в природном парке в штате Вашингтон – упавшим деревом убит квебекец

Новые подробности о трагедии в Национальном природном парке горы Олимп в штате Вашингтон, где житель Квебека был убит рухнувшим деревом

Гибель жителя Квебека во время нахождения в природном парке в США – он убит упавшим деревом.

Мы уже писали кратко об этом трагедии – Житель Квебека погиб в американском национальном парке, но стали известны подробности инцидента.

Житель Квебека отдыхавший с подругой в природном Национальном парке горы Олим (Mont Olympe) в штате Вашингтон, расположенном на западе США, был убит в результате падения дерева на палатку, в которой он спокойно спал после прогулок по этому, одному из самых красивых, природных парков Северной Америке.

Адвокат по профессии, Томас Бернье-Вильнёв, которому было тридцать четыре года, находился в этом парке вместе со своей подругой Софи. Пара выбрала лесной кэмпинг в качестве пристанища. Молодые люди поставили палатку и легли спать. К сожалению, Томас так и не проснулся – стоявшее неподалёку дерево рухнуло прямо на палатку. Софи же не пострадала.

Софи тут же вызвала спасателей, но тем оставалось лишь констатировать кончину несчастного туриста. На следующий день его тело было вывезено с места трагедии на вертолёти и доставлено в Квебек самолётом.

Администрация парка и власти штата ведут расследование инцидента, так как хотя падение деревьев сложно предсказать, но всё же опасные деревья вблизи паркингов и кэмпинга можно и нужно определять заранее.