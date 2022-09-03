Несколько редких рецептов блюд из баранины

Целых пять рецептов блюд из баранины. Не самые сложные по изготовлению, но вкусные!

Пять экзотических рецептов блюд из баранины. На любой вкус.

Наступает осень. И некуда от неё деться. Разве что, можно попробовать насладиться изысканными и редкими блюдами с бараниной! Вот вам рецепты из разных мест (Южная Европа, Африка, Египет, Мексика, Латвия, Венгрия):

Баранина с бананами

Перед нами типичный африканский рецепт. Блюдо очень вкусное, однако, надо выбирать хорошую баранину, а не ту, что в советские времена продавали…

Готовим баранину с бананами:

Режем мелкими кусочками и дольками четыре луковицы средних размеров Режем крупными кусками граммов 750 баранины – не самой жирной Растапливаем в кастрюле граммов 30 масла сливочного, обжариваем в масле куски баранины минуты три на среднем огне Добавляем лук и продолжаем жарить до прозрачности лука Посыпаем баранину тремя чайными ложками карри и продолжаем жарить Минуты через три доливаем половину обычного стандартного стакана сухого вермута и половину стакана горячего говяжьего бульона Только теперь добавляем в баранину два не самых спелых банана – лучше овощные бананы пользовать Накрываем кастрюлю крышкой и тушим примерно час, но огонь убавляем до слабого За пять минут до окончания заливаем четыре столовые ложки сметаны Перед снятием с огня приправляем ложечкой лимонного сока, солим, перчим.

Мексиканская баранина

Любимое блюдо Сальмы Хайек (она и поёт в замечательном фильме “Однажды в Мексике”).

Продукты:

Мясо баранины (без костей – 700 г

Помидор – один

Авокадо – один

Одна луковица средняя (измельченная)

Два зубчика чеснока (тоже измельчить)

Два стручка перчика чили (тоже измельченный)

Зеленый салат (мелко рубленый) – пучок

Можно другие травки по желаню (хоть кинзу)

Две столовые ложки растительного масла

Половина стакана белого сухого вина

Половина стакана апельсинового сока

3 столовые ложки лимонного сока

Соль и черный перец по вкусу

Готовим баранину:

Мясо нарезаем тонкими ломтиками Смешиваем по одной столовой ложке вина, ананасового и лимонного соков Добавляем в смесь травки, половину чили и половину чеснока Оставшееся компоненты смешиваем отдельно и солим В последнюю часть кладём мясо и лук, после чего маринуем один час Авокадо чистим, убираем косточку, мелко рубим Мелко рубим помидор, смешиваем с авокадо и первой частью заправки, а затем с салатом Мясо достаём из маринада и обжариваем в масле, перемешивая время от времени, до готовности. Кладём баранину на тарелку и добавляем гарнир-заправку из авокадо и помидора.

Муссака

Муссака (часто слово пишется с одним “с” – мусака) – традиционное и типичное блюдо южан (балканские страны и южнее). Вариантов муссаки много, вот один из них:

Ингредиенты:

Три баклажана средних размеров

Сладкий болгарский перец – три стручка

Баранина – граммов 600 на указанное количество баклажанов и перца

Масло оливковое для жарки

Лук репчатый – две средние луковицы

Чеснок – пара зубчиков

Стакан йогурта натурального

Тертый твердый сыр – ложек пять столовых

Помидоры – штук 6-8

Травки – петрушка, тимьян, базилик, душица – по паре веточек или по одной даже

Соль по вкусу

Приготовление муссаки:

Баклажаны режем ломтиками, посыпаем солью и даём настояться полчасика, дабы горечь вышла из них Сладкий болгарский перец режем мелкими полосками Обжариваем баклажаны в небольшом количестве оливкового масла (добавляя по мере того, как оно впитывается), а затем кладем резаный болгарский перец Баранину мелко режем, тушим в небольшом количестве воды в сковороде Когда баранина будет почти готова, добавляем лук (режем, конечно), чеснок (тоже мелко рубим), посыпаем петрушкой, базиликом, тимьяном, душицей, солим Тушим ещё минут пять нашу баранину, снимаем с огня В огнестойкую форму уложить половину баклажан, сверху положить резаные помидоры (половину от количества), накрыть бараниной тушеной, положить сверху слой оставшихся баклажанов и помидоров Полить йогуртом Посыпать тертым сыром Запекать в духовке при 220 градусах минут 40.

Подавать на стол с белым хлебом.

Баранина в тминном соусе

Баранина в тминном соусе – типичное блюдо латвийской кухни. Упомянуто еще в хрониках Генриха Латвийского, тринадцатого века. Готовят блюдо просто. Все пропорции определяются на глаз, по наитию, по желанию хозяйки.

Готовим баранину в тминном соусе:

Берется большой кус баранины с косточкой, которые нарезается большими порционными кусками Куски укладываются в глубокую сковороду, добавляя к баранине морковь, петрушку, рубленый репчатый лук и заливая водой так, чтобы та накрыла мясо полностью На среднем огне под закрытой крышкой тушат полчаса Бульон сливается, в него добавляется пшеничная мука сметана (или сливочное масло) и тмин, после чего полученный соус доводится до кипения Как только соус закипел, в него вновь добавляется уже тушеная баранина и молотый чеснок, после чего на малом огне блюдо доводится до готовности. Повторим, что все продукты берутся, исходя из желаний хозяйки, однако не переборщите с тмином – положите на первый раз десятую часть чайной ложечки на 200 граммов баранины.

Подается баранина с отварным картофелем.

Баранина с черносливом по-египетски

Египтяне изобрели водяной насос, рычаг, жрецов, звёзды, пирамиды, фараонов, бога Осириса и коррупцию. А ещё баранину с черносливом, очень вкусное блюдо:

Состав:

800 граммов нежирной баранины

150 граммов репчатого лука

50 граммов сливочного масла

Полная столовая ложка муки

Половина чайной ложки сахара

150 граммов чернослива

Немного корицы

Соль и черный молотый перец

Готовим баранину по-египетски:

Режем баранину узкими длинными полосками Мелко режем лук Лук пассируем в сливочном масле После пары минут пассировки, добавляем мясо и обжариваем минуты три Присыпаем баранину мукой, солим, перчим, посыпаем корицей Подливаем теплой воды так, чтобы она накрыла всё мясо Держим на слабом огне до готовности (срок зависит от баранины, от уровня огня, так что просто проверяйте) Чернослив добавляем в мясо приблизительно в середине тушения, а сахаром немного позже посыпаем авляют сахаром Одновременно варим рис и подаем баранину с рисом.