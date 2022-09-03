Несколько редких рецептов блюд из баранины

Целых пять рецептов блюд из баранины. Не самые сложные по изготовлению, но вкусные!
Наступает осень. И некуда от неё деться. Разве что, можно попробовать насладиться изысканными и редкими блюдами с бараниной! Вот вам рецепты из разных мест (Южная Европа, Африка, Египет, Мексика, Латвия, Венгрия):
Баранина с бананами
Перед нами типичный африканский рецепт. Блюдо очень вкусное, однако, надо выбирать хорошую баранину, а не ту, что в советские времена продавали…
Готовим баранину с бананами:
- Режем мелкими кусочками и дольками четыре луковицы средних размеров
- Режем крупными кусками граммов 750 баранины – не самой жирной
- Растапливаем в кастрюле граммов 30 масла сливочного, обжариваем в масле куски баранины минуты три на среднем огне
- Добавляем лук и продолжаем жарить до прозрачности лука
- Посыпаем баранину тремя чайными ложками карри и продолжаем жарить
- Минуты через три доливаем половину обычного стандартного стакана сухого вермута и половину стакана горячего говяжьего бульона
- Только теперь добавляем в баранину два не самых спелых банана – лучше овощные бананы пользовать
- Накрываем кастрюлю крышкой и тушим примерно час, но огонь убавляем до слабого
- За пять минут до окончания заливаем четыре столовые ложки сметаны
- Перед снятием с огня приправляем ложечкой лимонного сока, солим, перчим.
Мексиканская баранина
Любимое блюдо Сальмы Хайек (она и поёт в замечательном фильме “Однажды в Мексике”).
Продукты:
- Мясо баранины (без костей – 700 г
- Помидор – один
- Авокадо – один
- Одна луковица средняя (измельченная)
- Два зубчика чеснока (тоже измельчить)
- Два стручка перчика чили (тоже измельченный)
- Зеленый салат (мелко рубленый) – пучок
- Можно другие травки по желаню (хоть кинзу)
- Две столовые ложки растительного масла
- Половина стакана белого сухого вина
- Половина стакана апельсинового сока
- 3 столовые ложки лимонного сока
- Соль и черный перец по вкусу
Готовим баранину:
- Мясо нарезаем тонкими ломтиками
- Смешиваем по одной столовой ложке вина, ананасового и лимонного соков
- Добавляем в смесь травки, половину чили и половину чеснока
- Оставшееся компоненты смешиваем отдельно и солим
- В последнюю часть кладём мясо и лук, после чего маринуем один час
- Авокадо чистим, убираем косточку, мелко рубим
- Мелко рубим помидор, смешиваем с авокадо и первой частью заправки, а затем с салатом
- Мясо достаём из маринада и обжариваем в масле, перемешивая время от времени, до готовности.
- Кладём баранину на тарелку и добавляем гарнир-заправку из авокадо и помидора.
Муссака
Муссака (часто слово пишется с одним “с” – мусака) – традиционное и типичное блюдо южан (балканские страны и южнее). Вариантов муссаки много, вот один из них:
Ингредиенты:
- Три баклажана средних размеров
- Сладкий болгарский перец – три стручка
- Баранина – граммов 600 на указанное количество баклажанов и перца
- Масло оливковое для жарки
- Лук репчатый – две средние луковицы
- Чеснок – пара зубчиков
- Стакан йогурта натурального
- Тертый твердый сыр – ложек пять столовых
- Помидоры – штук 6-8
- Травки – петрушка, тимьян, базилик, душица – по паре веточек или по одной даже
- Соль по вкусу
Приготовление муссаки:
- Баклажаны режем ломтиками, посыпаем солью и даём настояться полчасика, дабы горечь вышла из них
- Сладкий болгарский перец режем мелкими полосками
- Обжариваем баклажаны в небольшом количестве оливкового масла (добавляя по мере того, как оно впитывается), а затем кладем резаный болгарский перец
- Баранину мелко режем, тушим в небольшом количестве воды в сковороде
- Когда баранина будет почти готова, добавляем лук (режем, конечно), чеснок (тоже мелко рубим), посыпаем петрушкой, базиликом, тимьяном, душицей, солим
- Тушим ещё минут пять нашу баранину, снимаем с огня
- В огнестойкую форму уложить половину баклажан, сверху положить резаные помидоры (половину от количества), накрыть бараниной тушеной, положить сверху слой оставшихся баклажанов и помидоров
- Полить йогуртом
- Посыпать тертым сыром
- Запекать в духовке при 220 градусах минут 40.
Подавать на стол с белым хлебом.
Баранина в тминном соусе
Баранина в тминном соусе – типичное блюдо латвийской кухни. Упомянуто еще в хрониках Генриха Латвийского, тринадцатого века. Готовят блюдо просто. Все пропорции определяются на глаз, по наитию, по желанию хозяйки.
Готовим баранину в тминном соусе:
- Берется большой кус баранины с косточкой, которые нарезается большими порционными кусками
- Куски укладываются в глубокую сковороду, добавляя к баранине морковь, петрушку, рубленый репчатый лук и заливая водой так, чтобы та накрыла мясо полностью
- На среднем огне под закрытой крышкой тушат полчаса
- Бульон сливается, в него добавляется пшеничная мука сметана (или сливочное масло) и тмин, после чего полученный соус доводится до кипения
- Как только соус закипел, в него вновь добавляется уже тушеная баранина и молотый чеснок, после чего на малом огне блюдо доводится до готовности.
- Повторим, что все продукты берутся, исходя из желаний хозяйки, однако не переборщите с тмином – положите на первый раз десятую часть чайной ложечки на 200 граммов баранины.
Подается баранина с отварным картофелем.
Баранина с черносливом по-египетски
Египтяне изобрели водяной насос, рычаг, жрецов, звёзды, пирамиды, фараонов, бога Осириса и коррупцию. А ещё баранину с черносливом, очень вкусное блюдо:
Состав:
- 800 граммов нежирной баранины
- 150 граммов репчатого лука
- 50 граммов сливочного масла
- Полная столовая ложка муки
- Половина чайной ложки сахара
- 150 граммов чернослива
- Немного корицы
- Соль и черный молотый перец
Готовим баранину по-египетски:
- Режем баранину узкими длинными полосками
- Мелко режем лук
- Лук пассируем в сливочном масле
- После пары минут пассировки, добавляем мясо и обжариваем минуты три
- Присыпаем баранину мукой, солим, перчим, посыпаем корицей
- Подливаем теплой воды так, чтобы она накрыла всё мясо
- Держим на слабом огне до готовности (срок зависит от баранины, от уровня огня, так что просто проверяйте)
- Чернослив добавляем в мясо приблизительно в середине тушения, а сахаром немного позже посыпаем авляют сахаром
- Одновременно варим рис и подаем баранину с рисом.