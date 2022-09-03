Малоизвестные факты из истории земной цивилизации

Очередные малоизвестные, но весьма любопытные факты из истории цивилизации

История цивилизации и не только – наверняка, какие-то из приведённых фактов вам, уважаемый читатель, понравится.

Одна из самых больших ошибок страховых компаний имела место в городе Шарлотта, штат Северная Каролина в США. Некий человек застраховал от огня сигареты – в больших количествах и на приличную сумму. Он раздал сигареты посетителям бара, на условиях, что те должны выкурить их на месте, что те с радостью и сделали. Затем человек написал заявление в страховую компанию, заявив, что собственность была утрачена в результате серии небольших возгораний. Компания платить отказалась, человек выиграл дело в суде – внимательней смотреть за текстом страховых полисов надо не только тем, кто страхует свои вещи, но и компаниям.

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Слово «шпаргалка» в русский язык пришло из польского языка. В польском оно означало «испачканный, измаранный, ни на что не годный клочок бумажки».

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Согласно самой популярной версии в среде лингвистов, слово «чепуха» означало «щепки», а так как они были бесполезны, вот и появилось у слова значение, которое сегодня единственное.

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Слово «бирюк» означает одинокого, замкнутого, угрюмого человека. В древних тюркских языках оно означало «ужасный», «страшный», а позже стало обозначать «волка» (считается, что пришло слово из древнего варианта языка фарси). В русском языке слово стало популярным после того, как его использовал Тургенев в цикле «Записки охотника», назвав так один из рассказов цикла.

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В Китае изображение (и вообще, любое сочетание) бамбука и ласточки означало дружбу и несчастье. Таким образом, оба этих понятия считались близкими друг к другу. Но затем осталось только понятие дружбы. А бамбук в сочетании с журавлем означал предзнаменование долгой и счастливой жизни.

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Светлячки – это такие насекомые лампариды (по-научному), которые красиво светятся летними ночами. На Руси их называли Ивановы червячки в честь Ивана Купалы.

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Страна Камерун называется так потому, что португальские мореплаватели дали название реке, протекающей по территории страны, «река креветок» – Риу душ Камаройш. Сегодня река называется Вури, а высочайшая гора в стране – вулкан Камерун.

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В мире установлено не менее трехсот памятников Александру Сергеевичу Пушкину. Они есть в Финляндии, Аргентине, Болгарии, Венгрии, Словакии, Канаде, Норвегии, Испании, Германии, Индии, Китае, Мексике, Эфиопии, в Чили, на Кубе, в США и т.д. В США первый памятник Пушкину был установлен в 1941 году в городе Джексон, затем в 1970 в городе Монро, а в 2000 году в Вашингтоне, на территориии университета Джорджа Вашингтона.