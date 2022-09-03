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Общество История Малоизвестные факты из истории земной цивилизации

Малоизвестные факты из истории земной цивилизации

Megan Jorgensen Сен 3, 2022 История, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Это интересно Оставить комментарий 35 Просмотров

Очередные малоизвестные, но весьма любопытные факты из истории цивилизации

История цивилизации и не только – наверняка, какие-то из приведённых фактов вам, уважаемый читатель, понравится.

Одна из самых больших ошибок страховых компаний имела место в городе Шарлотта, штат Северная Каролина в США. Некий человек застраховал от огня сигареты – в больших количествах и на приличную сумму. Он раздал сигареты посетителям бара, на условиях, что те должны выкурить их на месте, что те с радостью и сделали. Затем человек написал заявление в страховую компанию, заявив, что собственность была утрачена в результате серии небольших возгораний. Компания платить отказалась, человек выиграл дело в суде – внимательней смотреть за текстом страховых полисов надо не только тем, кто страхует свои вещи, но и компаниям.

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Слово «шпаргалка» в русский язык пришло из польского языка. В польском оно означало «испачканный, измаранный, ни на что не годный клочок бумажки».

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Согласно самой популярной версии в среде лингвистов, слово «чепуха» означало «щепки», а так как они были бесполезны, вот и появилось у слова значение, которое сегодня единственное.

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Слово «бирюк» означает одинокого, замкнутого, угрюмого человека. В древних тюркских языках оно означало «ужасный», «страшный», а позже стало обозначать «волка» (считается, что пришло слово из древнего варианта языка фарси). В русском языке слово стало популярным после того, как его использовал Тургенев в цикле «Записки охотника», назвав так один из рассказов цикла.

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В Китае изображение (и вообще, любое сочетание) бамбука и ласточки означало дружбу и несчастье. Таким образом, оба этих понятия считались близкими друг к другу. Но затем осталось только понятие дружбы. А бамбук в сочетании с журавлем означал предзнаменование долгой и счастливой жизни.

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Светлячки – это такие насекомые лампариды (по-научному), которые красиво светятся летними ночами. На Руси их называли Ивановы червячки в честь Ивана Купалы.

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Страна Камерун называется так потому, что португальские мореплаватели дали название реке, протекающей по территории страны, «река креветок» – Риу душ Камаройш. Сегодня река называется Вури, а высочайшая гора в стране – вулкан Камерун.

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В мире установлено не менее трехсот памятников Александру Сергеевичу Пушкину. Они есть в Финляндии, Аргентине, Болгарии, Венгрии, Словакии, Канаде, Норвегии, Испании, Германии, Индии, Китае, Мексике, Эфиопии, в Чили, на Кубе, в США и т.д. В США первый памятник Пушкину был установлен в 1941 году в городе Джексон, затем в 1970 в городе Монро, а в 2000 году в Вашингтоне, на территориии университета Джорджа Вашингтона.

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