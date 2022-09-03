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Новости Центробанк Канады может повысить ключевую ставку третий раз за год

Центробанк Канады может повысить ключевую ставку третий раз за год

Виктория Христова Сен 3, 2022 Новости, Новости Канады, Финансы, Экономика Комментарии к записи Центробанк Канады может повысить ключевую ставку третий раз за год отключены 30 Просмотров

Возможность повышения ключевой ставки с 2,5% до 3,25% годовых рассматривает Центральный банк Канады, 2 сентября передает телеканал CTV.

 

Как отмечают эксперты, опрошенные телеканалом, инфляция в стране «вызывает серьезные опасения у Центробанка». Она остается на рекордном за последние 40 лет уровне в 7,6%, хотя и замедлилась в последнее время на 0,1%.

Следующее повышение ставки ожидается 7 сентября.

Напомним, ранее в 2022 году Центробанк Канады повысил ключевую ставку сперва с 0,25% до 1,5%, а затем с 1,5% до 2,5% годовых. Последнее повышение стало самым крупным разовым повышением ключевой ставки с 1998 года.

 

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