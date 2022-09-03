Центробанк Канады может повысить ключевую ставку третий раз за год

Возможность повышения ключевой ставки с 2,5% до 3,25% годовых рассматривает Центральный банк Канады, 2 сентября передает телеканал CTV.

Как отмечают эксперты, опрошенные телеканалом, инфляция в стране «вызывает серьезные опасения у Центробанка». Она остается на рекордном за последние 40 лет уровне в 7,6%, хотя и замедлилась в последнее время на 0,1%.

Следующее повышение ставки ожидается 7 сентября.

Напомним, ранее в 2022 году Центробанк Канады повысил ключевую ставку сперва с 0,25% до 1,5%, а затем с 1,5% до 2,5% годовых. Последнее повышение стало самым крупным разовым повышением ключевой ставки с 1998 года.