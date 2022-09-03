Гигантское кольцо Монреаля скоро зажжёт свои огни

Скульптура вызвала немало противоречивых мнений в обществе.

14 сентября в 19:30 впервые загорится новый гигантский светящийся дисплей.

Оказалось, что массивная кольцевая скульптура в центре города — это не звездные врата и не массивная секс-игрушка, а гигантский светящаяся экран.

Чтобы отпраздновать 60-летие Place Ville-Marie, будет подсвечена труба из нержавеющей стали диаметром 30 метров, представляющая собой “ворота в центр города”. Она наконец-то будет оснащена мягким освещением, о чем впервые объявил в апреле владелец Place Ville-Marie.

Произведение искусства, которое весит более 23 000 кг, является плодом почти двухлетнего сотрудничества междисциплинарной команды.

Финансовая поддержка большого кольца частично поступает от Tourisme Montréal и кампании правительства Квебека “Я люблю работать в центре города”.

Посещение объекта бесплатное. Шоу пройдет по адресу Esplanade PVM, Place Ville-Marie 14 сентября в 19:30. В случае дождя мероприятие будет перенесено на 16 сентября.