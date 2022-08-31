Ну и начало предвыборной гонки! Давненько такого не бывало

В Монреале совершён налёт на офис депутата от Либеральной партии Квебека, похищены компьютеры и важные документы

Ночной налёт на офис депутата. Офис разгромлен, украдены документы и вещи.

Итак, не успела предвыборная кампания развернуться во всю ширь и мощь, не успели кандидаты перечислить предложения, берущие электорат за душу, как мы стали свидетелями акта вандализма, смахивающего на события, имевшие место полвека назад в Уотергейте – как говорится, найдите десять отличий. Но мы же не в США, Тотошка…

Итак, стало известно, что сегодня ночью было совершено нападение на офис депутата либеральной партии Квебека Энрико Чикконе (Enrico Ciccone). Он представляет партию в избирательном округе Маркет (Marquette), расположенном в Монреале.

Неизвестные лица взломали кабинет депутата и устроили в неё основательный обыск, утащив ряд вещей и документов. Пока точно неизвестно, что именно унесли похитители, но речь явно не о хулиганстве – был взломан замок входной двери, были взломаны замки шкафов и ящиков столов, были тщательно перерыты все вещи. Налётчики унесли компьютеры и сервер, на который велась запись камер наблюдения (не сообщается, осталась ли копия записи). Депутат хранил под замком целый ряд важных письменных документов – от бумажных писем избирателей, до копий циркуляров и документов для служебного пользования.

На месте преступления были обнаружены следы крови, по всей видимости, одного из налётчиков, который поранился во время вскрытия ящиков.

Месье Чикконе несколько дней назад получил угрозы со стороны неизвестных ему лиц. Он тут же обратился в Службу безопасности Квебека, которая начала расследование, но вряд ли следователи отнеслись к делу серьёзно – таких угроз политики получают достаточно много. Сегодня же, после ночного налёта на офис партийного депутата, положение изменилось, конечно.

Сам Энрико Чикконе был довольно известен в хоккейном мире. Он играл за разные американские и канадские команды в защите, а последний сезон провёл в составе Монреаль Канадиенс в 2000 году, когда он ушёл из большого спорта в возрасте 30 лет. Впрочем, в спорте он остался, став популярным автором обзоров, посвященных хоккею. В 2018 году Чикконе пришёл в провинциальную политику и был избран депутатом под флагом Либеральной партии Квебека. Затем он стал представителем партии в вопросах спорта, отдыха и здорового образа жизни.

Глава Либералов Квебека, госпожа Англаде решительно осудила налёт и в очередной раз заявила, что насилие, запугивание, угрозы не должны стать частью жизни общества. Пока нет сообщений о реакции других партий, но нет сомнения в том, что они присоединятся к словам госпожи Англаде.