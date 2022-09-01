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Общество Здоровье, медицина Молодой канадский хоккеист погиб во время матча

Молодой канадский хоккеист погиб во время матча

Olga Fedak Авг 31, 2022 Здоровье, медицина, Новости Канады, Происшествия, Спорт Оставить комментарий 51 Просмотров

А за жизнь юного американского бейсболиста, который упал с кровати перед матчем, все ещё борются врачи.

Флаги в общественном комплексе в Эре, Онтарио, опущены до середины мачты. Город прощается с 19-летним хоккеистом, который скончался во время игры.

Команда Ayr Centennials подтвердила, что их капитан Эли Палфриман умер во вторник. Команда играла с младшими “Бостон Брюинз” в рамках пригласительного турнира во вторник вечером.

Мэр городка Норт-Дамфрис Сью Фокстон присутствовала на игре. Она сообщила, что “все зрители затаили дыхание и ждали известий о состоянии мальчика от врачей”. Она добавила, что стало известно о его кончине, “это было просто разрушительно для всех”.

Молодой человек был максимально быстро доставлен в Кембриджскую мемориальную больницу. Однако местным врачам лишь ставилось констатировать его смерть.

Господа мэр описала погибшего как “очень симпатичного и общительного молодого человека, который удостоился чести быть избранным капитаном команды”.

Молодежная хоккейная лига Большого Онтарио объявила траур и отложила все показательные игры до пятницы. Семье и членам команды предоставлена психологическая помощь.

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