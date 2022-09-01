Молодой канадский хоккеист погиб во время матча

А за жизнь юного американского бейсболиста, который упал с кровати перед матчем, все ещё борются врачи.

Флаги в общественном комплексе в Эре, Онтарио, опущены до середины мачты. Город прощается с 19-летним хоккеистом, который скончался во время игры.

Команда Ayr Centennials подтвердила, что их капитан Эли Палфриман умер во вторник. Команда играла с младшими “Бостон Брюинз” в рамках пригласительного турнира во вторник вечером.

Мэр городка Норт-Дамфрис Сью Фокстон присутствовала на игре. Она сообщила, что “все зрители затаили дыхание и ждали известий о состоянии мальчика от врачей”. Она добавила, что стало известно о его кончине, “это было просто разрушительно для всех”.

Молодой человек был максимально быстро доставлен в Кембриджскую мемориальную больницу. Однако местным врачам лишь ставилось констатировать его смерть.

Господа мэр описала погибшего как “очень симпатичного и общительного молодого человека, который удостоился чести быть избранным капитаном команды”.

Молодежная хоккейная лига Большого Онтарио объявила траур и отложила все показательные игры до пятницы. Семье и членам команды предоставлена психологическая помощь.