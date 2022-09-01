Загорелся электромобиль: весь дом эвакуирован посреди ночи

Возможно, это был поджог.
Жители 300 квартир в городе Квебеке были вынуждены покинуть свои дома после того, как рано утром в среду в подземном гараже загорелся электромобиль.
Около 50 пожарных города Квебека (SPCIQ) были вызваны на место происшествия на улице Клэр-Боненфан в районе Лебурнёф.
О пострадавших не сообщается, однако жителям разрешили вернуться в свои пенаты только после 7 утра.
Пока неизвестно, загорелся ли автомобиль сам по себе или его кто-то поджег.
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