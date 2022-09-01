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Новости Новости Квебека и Монреаля Загорелся электромобиль: весь дом эвакуирован посреди ночи

Загорелся электромобиль: весь дом эвакуирован посреди ночи

Olga Fedak Авг 31, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия Оставить комментарий 15 Просмотров

Возможно, это был поджог.

Жители 300 квартир в городе Квебеке были вынуждены покинуть свои дома после того, как рано утром в среду в подземном гараже загорелся электромобиль.

Около 50 пожарных города Квебека (SPCIQ) были вызваны на место происшествия на улице Клэр-Боненфан в районе Лебурнёф.

О пострадавших не сообщается, однако жителям разрешили вернуться в свои пенаты только после 7 утра.

Пока неизвестно, загорелся ли автомобиль сам по себе или его кто-то поджег.

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