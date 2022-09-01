Онтарио отменяет обязательную изоляцию при COVID-19. Квебеку пока не везёт

Все просто, в Онтарио выборы уже прошли… Или причина в другом?

В Онтарио отменяется требование об обязательной пятидневной изоляции для лиц с положительным результатом на COVID-19. Нововведение реализовано в рамках “подхода ко всем респираторным вирусам” в связи с ожидаемым ростом общих заболеваний осенью.

Главный медицинский директор Онтарио доктор Киран Мур заявил в среду, что люди, которые чувствуют недомогание, должны изолироваться при наличии симптомов. Но они должны вернуться на работу или на учебу через 24 часов после исчезновения симптомов.

Маски рекомендуется носить в течение примерно 10 дней после того, как человек закончит период добровольной изоляции. Однако это требование не будет обязательным.

Дальше – больше! На вопрос, могут ли бессимптомные люди с положительным результатом экспресс или Пцр-теста выходить на улицу, Мур ответил утвердительно! Однако он не вспомнил о “дополнительных мерах предосторожности”.

В рамках провинциальной программы больных просят воздержаться от посещения “уязвимых мест”.

Однако школы, похоже, не входят в список этих самых мест, рассматриваемых для дальнейших рекомендаций по COVID-19.

Правительство призвало заболевших постоянно носить маски в течение 10 полных дней после возникновения симптомов. Эта мера предосторожности идёт в дополнение к другим мерам, “должны снизить риск всех респираторных вирусов во всех наших сообществах”.

Новая политика распространяется на всех жителей, независимо от статуса вакцинации.

В то же время власти призывают больных оставаться дома, пока они плохо себя чувствуют. Однако в то же время жители Онтарио могут рассчитывать только на три дня болезни в рамках временной программы борьбы с пандемией.