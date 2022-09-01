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Общество Здоровье, медицина В Канаде расследуется случай заражения ребенка обезьяньей оспой
Вирионы обезьяньей оспы под микроскопом. Изображение Центра по контролю и профилактике заболеваний

В Канаде расследуется случай заражения ребенка обезьяньей оспой

Виктория Христова Сен 1, 2022 Здоровье, медицина, Новости, Новости Квебека и Монреаля Комментарии к записи В Канаде расследуется случай заражения ребенка обезьяньей оспой отключены 25 Просмотров

Минздрав Монреаля расследует случай заражения ребенка вирусом оспы обезьян, информирует агентство Canadian Press. 

 

По информации прессы, речь идет о ребенке «четырех лет или младше». Других подробностей на данный момент нет.

В Канаде уже были выявлены случаи инфицирования оспой. Первые случаи обнаружились в середине мая в Монреале. Тогда городской Минздрав сообщил, что большинство заразившихся являются представителями нетрадиционной сексуальной ориентации. Медики добавили, что угрозы массового заражения населения нет. Сейчас выявлено уже 1 228 случаев этой болезни, летальных исходов не было.

По словам главы местного Минздрава Милен Друэн, предполагаемую оспу выявили у 17 мужчин, большинство из которых являются гомосексуалистами. Оспа обезьян является редким вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.

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