В Канаде расследуется случай заражения ребенка обезьяньей оспой

Минздрав Монреаля расследует случай заражения ребенка вирусом оспы обезьян, информирует агентство Минздрав Монреаля расследует случай заражения ребенка вирусом оспы обезьян, информирует агентство Canadian Press.

По информации прессы, речь идет о ребенке «четырех лет или младше». Других подробностей на данный момент нет.

В Канаде уже были выявлены случаи инфицирования оспой. Первые случаи обнаружились в середине мая в Монреале. Тогда городской Минздрав сообщил, что большинство заразившихся являются представителями нетрадиционной сексуальной ориентации. Медики добавили, что угрозы массового заражения населения нет. Сейчас выявлено уже 1 228 случаев этой болезни, летальных исходов не было.

По словам главы местного Минздрава Милен Друэн, предполагаемую оспу выявили у 17 мужчин, большинство из которых являются гомосексуалистами. Оспа обезьян является редким вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.