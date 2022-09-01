Трюдо провел перестановки в своем кабинете министров

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел перестановки в правительстве страны в последний день лета.

Эту информацию передает телеканал CTV News.

Прогнозы телеканала CTV не оправдались. Накануне они заявляли о том, что что свои должности покинут министр по вопросам канадского наследия Мелани Жоли и глава рыболовства, океанов и канадской береговой охраны Доминик Леблан. А вот глава МИД Христя Фриланд, министр финансов Уильям Морно и министр общественной безопасности и гражданской защиты Ральф Гудейл точно не уйдут в отставку.

Кроме того, вероятно появление нового ведомства по делам пенсионеров. Эксперты канала отмечают, что причиной перестановок в кабмине стали грядущие парламентские выборы, запланированные на октябрь следующего года.

На самом деле, министра по оборонным закупкам Филомену Тасси сменила на посту Хелена Яцек, занимавшая пост министра экономразвития Южного Онтарио. Тасси заняла ее место. Причиной перестановки являются семейные обстоятельства — Тасси попросила перевода, чтобы проводить больше времени в своем доме в Онтарио.

С 1 сентября кабмин будет функционировать в новом составе.