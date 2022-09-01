West Fraser сокращает производство пиломатериалов и фанеры в Канаде

Канадская West Fraser Timber объявила о сокращении производства пиломатериалов и фанеры из хвойных пород древесины.

Согласно заявлению компании, производство на лесопильных заводах Fraser Lake и Williams Lake будет сокращено в общей сложности примерно на 4,8 млн м³ в год, производство фанеры на фанерном заводе Quesnel – на 7,9 млн м² в год. Компания заявляет, что сокращение составляет примерно 10% производства пиломатериалов West Fraser в Британской Колумбии и около 17% производства фанеры на всех предприятиях провинции.

Сокращения должны быть реализованы за счет сокращения одной рабочей смены на каждом заводе. Ожидается, что это приведет к сокращению 77 рабочих мест на лесопилке Fraser Lake, 15 – на Williams Lake Lumber и 55 – на Quesnel Plywood в четвертом квартале 2022. Этим сотрудникам будут предложены альтернативные возможности трудоустройства на других предприятиях West Fraser.

В компании называют в качестве причины этой меры растущие проблемы с поставками круглого леса и продолжающиеся транспортные ограничения.