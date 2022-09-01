Какие рынки больше всего пострадают от спада в сфере недвижимости?

По мнению экономиста Шерри Купер, замедление темпов роста жилищного сектора повлияет на некоторые рынки сильнее, чем на другие.

Замедление рынка, вызванное инфляцией, стало совершенно очевидным в последние кварталы: продажи жилья, осуществляемые через канадские системы MLS, снижаются пятый месяц подряд в июле, а фактическая средняя цена жилья без учета сезонных колебаний по стране снизилась на 5% в годовом исчислении (достигнув 629 971 долл.

“Можно только догадываться, насколько сильно упадут цены”, – сказал Купер. “Наибольшая коррекция произошла на рынках, которые испытали 50%-ный рост цен на жилье, и именно этого и следовало ожидать, потому что это самые дорогие дома в Канаде с самыми большими непогашенными ипотечными кредитами”.

Главный экономист BMO Дуг Портер сделал аналогичные наблюдения, отметив, что канадский рынок жилья в последнее время вступил на “медвежью территорию”.

“Показатель, который немного больше беспокоит в краткосрочной перспективе, – это соотношение продаж к новым объявлениям, которое упало чуть выше уровня 50 после того, как оставалось значительно выше рекордно высокого уровня 75 за весь 2021 год”, – сказал Портер.

“В Онтарио это соотношение упало до уровня, едва превышающего 40, – уровня, который наблюдался только один раз за последние 25 лет (в разгар экономического спада 2008/09)”, – добавил он. “Цены, как известно, начали падать во многих городах Онтарио в последние месяцы, включая GTA, но они все еще немного выше, чем год назад. Это соотношение говорит о том, что грядет еще большее ослабление и очень скоро”.

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