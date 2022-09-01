Великий поход Китая по всему миру

Великий поход Китая или как Китай завоёвывает место под солнцем на нашей маленькой планете

Субъективные заметки читателя о внешней политике Китая и росте его влияния в мире.

Текст этой заметки о Китае прислан в редакцию читателем. Мнение, разумеется, субъективное, возможно, можно, и даже нужно, оспорить некоторые положения автора, но в здравых рассуждениях ему не откажешь. Поэтому приглашаем почитать и составить собственное мнение о выводах автора.

Напоминаем также, что мы всегда с удовольтвием публикаем тексты, которые нам присылают читатели, вне зависимости от того, согласны ли мы с их содержанием, но если тексты нормально написаны и не оскорбительны.

Итак, читаем:

Уже давно обращаю внимание на умнейшее распространение китайцев по миру. Нет, ничего против китайцев не имею, нормальные люди. Просто заметное явление, поэтому обращаешь внимание Несколько фактов, которым был свидетелем, и эти факты хорошо иллюстрируют ситуацию, глядя “снизу, с точки зрения обывателя”. Только факты. Выводы сами делаем:

1) Несколько лет назад во время поездки в небольшой городок США, неподалёку от границы с Канадой, осматриваем с женой школьный краеведческий музей. Замечаю на стенке, около входа в спортзал, небольшую пластину – “Этот спортзал был отремонтирован на средства Общества дружбы Китай-США”. Спрашиваю: – “А что, у вас в деревне есть такое общество?” – “Нет, они в столице Вермонта находятся, а не у нас.” – “А почему вам помогли?” – “А наш спортзал был в ужасном состоянии, они дали деньги без предварительных условий. В городе ещё парк обустроили, поставили пару китайских беседок и пруд красивый. Нет, ничего не требовали. Но сказали, что если факультативно будут вестись уроки истории Китая – а она очень интересная – то пришлют и лекторов, и материалы. Мы в школе и открыли такой факультатив, ребята ходят с удовольствием. Никакой политики, никаких оценок сегодняшнего Китая, только история до 20 века.”

Никаких воплей про унижение, про дискриминацию китайского языка и китайцев, просто вложились немного в ремонт школы, и школьники стали внимательно изучать историю Китая. Элегантно.

2) Несколько лет назад переводил тексты для компании, которая занималась усыновлением детей из других стран в Канаде и США. Интересно было наблюдать за процессом, но это другая история. Но вот что на фирме рассказывали: Оказывается, самая крепкая и неафишируемая государственная политика по усыновлению проводится Китаем. Причем они стремятся к тому, чтобы китайских детей усыновляли не граждане США-китайцы по происхождению (хотя никто никому не запрещает, конечно), а именно “белые и черные американцы”. Послаблений в таких случаях масса – от дотаций, которые до 100% расходов по усыновлению могут покрыть, до заваливания таких семей подарками и стипендиями.

Почему и зачем? Потому что, как правило, когда ребенок вырастет, он всё равно будет интересоваться своими корнями, поедет в Китай, а если нет, то будет интересоваться его культурой, будет стремиться общаться с китайцами, будет так или иначе пропагандировать Китай. Конечно, он будет американцем или канадцем, но американцем или канадцем, настроенным очень хорошо по отношению к Китаю. Это очевидно. Поэтому Китай и поддерживает такую политику. Если бы президент Китая дело усыновления детей американцами и канадцами прикрыл бы, его бы не поняли, сочтя, что он стремится к ограничению влияния страны в историческом плане.

3) В Панаме районная школа открывала экспозицию об исследовании Космоса. Написали письма во все известные им национальные организации. В ответ из Мексики прислали “перчатки мексиканского астронавта” которые он мог носить во время тренировок, но не носил, очередь до них не дошла. Но всё же хороший экспонат! Из Канады прислали прибор, который был запасным прототипом одного прибора слежения за какой-то ракетой. Из США – копию бортового журнала с настоящими автографами двух астронавтов. Из Китая – макеты спутников, куча значков и вымпелов, красочные плакаты с обзором истории китайской космонавтики, фото и т.д. – Все молодцы, но Китай – лучше всех (из России ответили, что не имеют возможности, я сам и переводил им запрос, и ответ). Секретарь китайского посольства был на открытии этой постоянной выставки (единственный дипломат, который побывал на открытии), кстати, и это школьная постоянная экспозиция о Космосе, в провинциальном районе не самой богатой страны.

Какую страну теперь школьники в этой глубинке знают лучше всех?

4) Магазинчики, лавочки китайцы открывают всюду. Приехала в Панаму китайская семья. Ни слова по-испански не знают. Дружелюбные, но без местных продавцов никуда им не деться.

Проходит год – и они уже спокойно болтают по-испански, помогают покупателям, продают какие-то необычные продукты, показывают какие-то методы выращивания овощей… Ни слова про то, что “как же ты, гад, нашу Родину не ценишь”, ни слова про “не дадим мордовать китайских людей”, ни слова про “долой дискриминацию в языке”. Никаких идиотских манифестаций в аналогах китайских кокошников и с надписями “Даёшь! Можем повторить!” И все в деревне их ценят, уважают, никаких конфликтов нет.

5) Родственница работала в бухгалтерии одной кинофирмы в Голливуде. Ни разу никаких больных жалоб не слышала на то, что “китайскую историю скрывают, неправильно китайцев показывают, издеваются над китайцами”. Просто китайские структуры финансируют немного любой фильм, где так или иначе речь заходит о Китае. И так же финансируют издания книг о войне и мире. И почему-то нет необходимости в рыданиях на тему “враги игнорируют роль Китая” и в визгах кретинизма на тему “опять над нами издеваются, пьяного китайца-космонавта показали”.

Да таких историй каждый вспомнить может. От вот таких мелочей, до цифр по их участию в строительстве, сельском хозяйстве, транспорте, торговле, производству… Тихо, спокойно, вежливо, чистоплотно, страна развивает “китайский мир”. Нравится нам процесс или нет, это другой вопрос. Кто-то аплодирует, кто-то осуждает, не об этом речь. А том, как китайцы продвигаются.