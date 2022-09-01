Опасные булочки: Монреальская пекарня могла стать источником заражения гепатитом А

А в Онтарио более десяти человек отравились в ресторане.

Служба здравоохранения Монреаля предупреждает жителей о возможном контакте с гепатитом А в пекарне в городском районе Ахунцик-Картьервиль.

Департамент общественного здравоохранения сообщил, что люди, которые ели готовую еду из пекарни Baladi Bakery на улице Салаберри, 2485 (rue de Salaberry) в период с 17 по 30 августа, могли подвергнуться воздействию вируса.

Риск передачи инфекции низок. Однако городские власти советуют покупателям, которые недавно употребляли еду из упомянутого заведения, принять определенные меры предосторожности, если они не вакцинированы.

Людей, которые не имеют прививок против гепатита А или никогда не болели этим заболеванием, просят позвонить в CLSC Ахунцика по телефону 514-384-2000 (добавочный номер 8302), чтобы получить вакцину бесплатно.

Посетителям настоятельно рекомендуется следить за симптомами до 19 октября. обращаться к своим врачам. Необходимо сообщить врачу, если вас волнует потеря аппетита, тошнота, рвота, лихорадка, общий дискомфорт, усталость и желтуха (пожелтение кожи и глаз).