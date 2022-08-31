Большое отправление в канадском ресторане: скорее всего виновата приправа

Но есть вареники, которые точно хороши и безопасны.

По крайней мере 12 человек обратились за медицинской помощью после ужина в ресторане Delight Restaurant & BBQ в Маркхэме, Онтарио. Четыре человека находятся в реанимации.

Во вторник министр здравоохранения округа Йорк доктор Барри Пейкс поделился информацией об инциденте.

“Мы подозреваем, что виновато вещество под названием аконит. Это токсин, который можно найти в различных травах или корнях или, в частности, в одноименном цветке” — сказал Пейкс. Он добавил, что в настоящее время проводятся испытания для подтверждения данной теории.

Аконит — это вещество, содержащееся в растениях под названием борец. Оно широко распространено в северном полушарии. Аконит иногда можно принять за порошок имбиря, так как корни обоих растений визуально похожи. Например в марте орган здравоохранения Британской Колумбии выпустил предупреждение после того, как в партии имбирного порошка, купленного в торговом центре Бернаби, было обнаружено потенциальное наличие аконита.

Пейс отметил, что “токсин мог быть случайно или же преднамеренно смешан с другими вещами”. Однако в настоящее время нет оснований полагать, что предполагаемое отравление было преднамеренным.

Аконит может быть смертельно опасным. Но чаще он вызывает диарею, судороги или аритмию. Однако симптомы возникают значительно быстрее (уже через 30-60 минут), чем при пищевом отравлении. Опасным является количество вещества размером с кунжутное зёрнышко, а его передозировка может быть смертельной.

Ресторан Delight Restaurant & BBQ в настоящее время закрыт. Всем, кто ел любую еду из ресторана, в том числе заказывал еду на вынос или доставку 27 или 28 августа и испытывает симптомы, рекомендуется обратиться за медицинской помощью.

Специального лечения против токсина нет. Врачи просто поддерживают жизнеобеспечение пострадавшего, пока его организм борется с патогеном.

Стоит отметить, что ресторан сотрудничает со следствием. Записи показывают, что закусочная прошла санитарную инспекцию в мае.