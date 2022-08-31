Канада соберет лучший урожай пшеницы за девять лет

Урожай пшеницы в Канаде увеличится на 55%по сравнению с 2021 годом и составит 34,6 млн тонн, сообщает 29 августа статистическое управление Канады.

Пшеницы в 2022 году соберут несколько больше среднего многолетнего показателя в 34 млн тонн. Урожай яровой пшеницы составит 25,6 млн тонн.

2021 год был крайне неудачным для Канады и США. «Это первый признак того восстановления производства как в Канаде, так и в США», — сказал аналитик и трейдер Resilient Capital Джерри Классен.

Статистическое управление Канады использовало спутниковые снимки и данные о погоде на 31 июля. Вероятно, что состояние пшеницы и канолы в августе улучшилась, сказал Классен.

Канада является третьим по величине экспортером хлебопекарной пшеницы, и крупнейшим экспортером рапса-канолы.

Урожай канолы ожидается лучшим за три года, сказано в докладе статистического управления. Прогнозируется сбор 19,5 млн тонн рапса, что на 42% больше, чем в 2021 году.

Напомним, весна в Канаде и США выдалась поздней, посевная сильно задержалась. Часть площадей не удалось засеять из-за затяжных дождей.