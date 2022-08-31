Daily Mai: ФБР нашли у Трампа компромат на интимную жизнь Макрона?

Бывший президент США Дональд Трамп заявлял о наличии у него компромата на президента Франции Эммануэля Макрона, 30 августа сообщает издание Daily Mai.

Издание напомнило, что Трамп во время и после своего пребывания на посту президента хвастался тем, что у него есть компромат на личную и сексуальную жизнь президента Франции Эммануэля Макрона благодаря «разведданным». Также сообщается, что во время обысков в поместье Трампа в Мар-а-Лаго в начале августа ФБР обнаружило документ с подписью «информация о президенте Франции». Однако на данный момент неизвестно, содержал ли документ информацию о личной жизни Макрона.

ФБР изучает информацию, которая содержит разведданные, записи телефонных разговоров и других контактов, сведения о поездках лиц, связанных с кампанией Трампа.

Самый молодой президент в истории Франции, любимчик женщин и фигурант громких гей-скандалов. Эммануэль Макрон регулярно дает пищу для размышлений журналистам и общественности. Сразу же после того как Макрон переехал в Елисейский дворец, журналисты начали копать на него компромат. Во Франции и за ее пределами активно обсуждали личную жизнь главы государства, причем в свете его сексуальной ориентации. Самым громким скандалом, связанным с Макроном, стало дело Беналла. Все началось с публикации видео, на котором какой-то мужчина в полицейской форме избивает демонстрантов во время митинга в Париже. Выяснилось, что это – советник по безопасности президента Александр Беналла.

В свете этого скандала журналисты стали копать дальше и разбирать под микроскопом биографию молодого президента Франции. Появились первые сообщения о его нетрадиционной сексуальной ориентации и любовной связи с Беналла. Желтая пресса утверждала, что брак Макрона с престарелой учительницей – лишь ширма. Сам он, правда, все обвинения в гомосексуальности отвергал, но французы почему-то ему не верят.

Что же хранит “ящик Пандоры” Трампа?