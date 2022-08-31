Жилищный саммит : 10 обязательств 10 крупнейших городов Квебека

Высокое налооблажение за спекуляцию недвижимостью и содействие « мягкому ” уплотнению территории : таковы некоторые из обязательств, взятых на себя 10 крупнейшими муниципалитетами Квебека для противодействия жилищному кризису по итогам первого жилищного саммита, состоявшегося в пятницу в Лавале.

Высокое налооблажение за спекуляцию недвижимостью и содействие « мягкому ” уплотнению территории : таковы некоторые из обязательств, взятых на себя 10 крупнейшими муниципалитетами Квебека для противодействия жилищному кризису по итогам первого жилищного саммита, состоявшегося в пятницу в Лавале.

Саммит, организованный совместно мэром Лаваля Стефаном Бойером и мэром Лонгея Катрин Фурнье, на котором основное внимание было уделено теме “Наше будущее”, собрал мэров 10 самых густонаселенных городов Квебека, а также сотни партнеров из жилищной среды, чтобы поразмышлять над нехваткой жилья и другими проблемами.

Все данные, как правило, подтверждают это : ситуация на рынке аренды, доступные квартиры достигают рекордных цен, перегрев на рынке недвижимости, проблемы, которые вызовет повышение процентных ставок… действительно, это затрагивает всех жителей Квебека. Однако, если необходимо срочно принять меры, по словам г-жи Фурнье, предлагаемые решения должны быть адаптированы к местным реалиям.

Цены растут повсюду, но ситуация в Монреале не такая, как в Гаспе или Абитиби, отметил его коллега из Лаваля, что иллюстрирует эту озабоченность поиском решений, адаптированных к индивидуальным потребностям. Итогом конференции стало совместное заявление, в котором каждый из 10 крупнейших городов провинции обязуется реализовать или инициировать инновационные, структурирующие и адаптированные жилищные проекты на своей территории.

По его словам, существующая правовая база, которая позволяет городам облагать налогом здания в зависимости от их стоимости, является слишком ограничительной. Нам очень сложно с юридической точки зрения облагать налогом землю, которая пустует, и очень сложно облагать налогом проекты, которые недостаточно развиты, пояснил он.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы