Twitter ответил Маску по поводу причин для отказа от покупки

Социальная сеть Twitter ответила американскому миллиардеру Илону Маску на его основания для отказа от приобретения компании, сообщается 30 августа в письме компании, опубликованном Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

В письме Twitter ответил Маску, что «предполагаемое расторжение, изложенное в вашем письме от 29 августа 2022 года, является недействительным и неправомерным». Подчеркивается, что основания для расторжения соглашения строятся «исключительно на заявлениях третьей стороны, которые, как ранее заявлял Twitter, изобилуют несоответствиями и неточностями и лишены важного контекста».

При этом социальная сеть отмечает, что ничего не нарушала со своей стороны, и потому «Twitter намерен исполнить соглашение и завершить сделку по цене и на условиях, согласованных со стороной Маска».

Напомним, 29 августа комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала официальное письмо Маска, в котором он излагает Twitter причины отказа от приобретения компании. Отмечается, что социальная сеть не соблюдает свои обязательства по сохранению конфиденциальности данных пользователей, а также нарушает закон о защите прав потребителей. Отмечается также уязвимость сети к системным сбоям и незаконное присвоение интеллектуальной собственности третьих лиц.