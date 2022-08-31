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Илон Маск

Twitter ответил Маску по поводу причин для отказа от покупки

Виктория Христова Авг 31, 2022 В Мире, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Twitter ответил Маску по поводу причин для отказа от покупки отключены 27 Просмотров

Социальная сеть Twitter ответила американскому миллиардеру Илону Маску на его основания для отказа от приобретения компании, сообщается 30 августа в письме компании, опубликованном Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

 

В письме Twitter ответил Маску, что «предполагаемое расторжение, изложенное в вашем письме от 29 августа 2022 года, является недействительным и неправомерным». Подчеркивается, что основания для расторжения соглашения строятся «исключительно на заявлениях третьей стороны, которые, как ранее заявлял Twitter, изобилуют несоответствиями и неточностями и лишены важного контекста».

При этом социальная сеть отмечает, что ничего не нарушала со своей стороны, и потому «Twitter намерен исполнить соглашение и завершить сделку по цене и на условиях, согласованных со стороной Маска».

Напомним, 29 августа комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала официальное письмо Маска, в котором он излагает Twitter причины отказа от приобретения компании. Отмечается, что социальная сеть не соблюдает свои обязательства по сохранению конфиденциальности данных пользователей, а также нарушает закон о защите прав потребителей. Отмечается также уязвимость сети к системным сбоям и незаконное присвоение интеллектуальной собственности третьих лиц.

 

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