Получится ли усилить монреальскую полицию, увеличив её штат на 450 человек?

Увеличить штат полиции Монреаля на 450 человек – задача не из лёгких. Есть большие сомнения в выполнимости её

Монреальские полицейские и эксперты выражают серьёзные сомнения в том, что власти смогут выполнить обещание увеличить штат полийских на 450-500 человек в течение иблажйших пяти лет.

Мы уже писали о том, правительство Квебека и монреальские власти поставили задачу усилить полицейские силы города, увеличив штат полиции на 450 человек в течение пяти лет. То есть, речь не о том, чтобы набрать новых 450 сотрудников – новые кадры приходят в полицию регулярно, а в увеличении штата. Но в течение пяти лет довольно много полицейских собираются уйти на пенсию. К тому же, зарплаты полицейских, с учётом особенностей их работы – постоянный стресс и риск, весьма невысоки, а кампания в различных средствах массовой информации, направленная против полиции, постоянные расследования любых жёстких действий полицейских по пресечению противоправного поведения хулиганов и преступников, постоянные нападки, оскорбления, съёмки действия полиции на видео, которое снимают юные оболтусы-активисты, да и многое иное, отвращают молодёжь от тяжёлой и неблагодарной работы.

Сами полицейские, в беседах с журналистами, соседями, в социальных сетях, категорические утверждают, что цель, поставленная правительством, недостижима.

В течение ближайших пяти лет на пенсию выйдут не менее 1673 сотрудников монреальской полиции, из них 558 человек уже имеют право выйти на пенсию, что они и сделают, наверняка, в ближайшее время. Иначе говоря, чтобы увеличить штат на 450 человек, надо набрать 2123 новых сотрудников. И это без учёта того факта, что, как обычно и случается, десятки полицейских уволятся, найдя лучшее место (например, в частных охранных компаниях, куда уходят работать многие полицейские, привлечённые высокими зарплатами и лучшими условиями труда).

Сегодня начальная зарплата рядового монреальского полицейского составляет почти 37 тысяч долларов в год (до налогов), и эту сумму выплачивают в течение двух лет. Заметим, что в Лавале начальная зарплата рядового полицейского составляет почти 41 тысячу долларов, а через шесть месяцев службы она повышается до 45500 долларов. В городе Квебек начальная зарплата составляет 44300 долларов, а в Службе безопасности Квебека начальная ставка – почти 48400 долларов.

Сложности с набором сотрудников заключаются и в том, что полицейский обязан говорить на французском и на английском языках; в том, что власти требуют соблюдение “мультикультураных пропорций” в штате (то есть, необходимо, чтобы пропорция, скажем, латиноамериканцев или выходцев из Азии соответствовала бы примерно общему проценту жителей Монреаля, представляющих те или иные землячества.

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