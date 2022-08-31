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Полиция Монреаля задерживает молодого человека, который напал на офицера. Фото Peter McCabe

Получится ли усилить монреальскую полицию, увеличив её штат на 450 человек?

Megan Jorgensen Авг 31, 2022 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Политика, Финансы Оставить комментарий 57 Просмотров

Увеличить штат полиции Монреаля на 450 человек – задача не из лёгких. Есть большие сомнения в выполнимости её

Монреальские полицейские и эксперты выражают серьёзные сомнения в том, что власти смогут выполнить обещание увеличить штат полийских на 450-500 человек в течение иблажйших пяти лет.

Мы уже писали о том, правительство Квебека и монреальские власти поставили задачу усилить полицейские силы города, увеличив штат полиции на 450 человек в течение пяти лет. То есть, речь не о том, чтобы набрать новых 450 сотрудников – новые кадры приходят в полицию регулярно, а в увеличении штата. Но в течение пяти лет довольно много полицейских собираются уйти на пенсию. К тому же, зарплаты полицейских, с учётом особенностей их работы – постоянный стресс и риск, весьма невысоки, а кампания в различных средствах массовой информации, направленная против полиции, постоянные расследования любых жёстких действий полицейских по пресечению противоправного поведения хулиганов и преступников, постоянные нападки, оскорбления, съёмки действия полиции на видео, которое снимают юные оболтусы-активисты, да и многое иное, отвращают молодёжь от тяжёлой и неблагодарной работы.

Сами полицейские, в беседах с журналистами, соседями, в социальных сетях, категорические утверждают, что цель, поставленная правительством, недостижима.

В течение ближайших пяти лет на пенсию выйдут не менее 1673 сотрудников монреальской полиции, из них 558 человек уже имеют право выйти на пенсию, что они и сделают, наверняка, в ближайшее время. Иначе говоря, чтобы увеличить штат на 450 человек, надо набрать 2123 новых сотрудников. И это без учёта того факта, что, как обычно и случается, десятки полицейских уволятся, найдя лучшее место (например, в частных охранных компаниях, куда уходят работать многие полицейские, привлечённые высокими зарплатами и лучшими условиями труда).

Сегодня начальная зарплата рядового монреальского полицейского составляет почти 37 тысяч долларов в год (до налогов), и эту сумму выплачивают в течение двух лет. Заметим, что в Лавале начальная зарплата рядового полицейского составляет почти 41 тысячу долларов, а через шесть месяцев службы она повышается до 45500 долларов. В городе Квебек начальная зарплата составляет 44300 долларов, а в Службе безопасности Квебека начальная ставка – почти 48400 долларов.

Сложности с набором сотрудников заключаются и в том, что полицейский обязан говорить на французском и на английском языках; в том, что власти требуют соблюдение “мультикультураных пропорций” в штате (то есть, необходимо, чтобы пропорция, скажем, латиноамериканцев или выходцев из Азии соответствовала бы примерно общему проценту жителей Монреаля, представляющих те или иные землячества.

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