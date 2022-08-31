Невиданный град в Испании: убита девочка и ранены до ста человек

Климатический кошмар в Европе продолжается: в Испании убита градом маленькая девочка

Новые сообщения о погоде в Европе – в Испании градом убило маленькую девочку, а десятки человек ранены.

Последние недели все газеты, сайты новостей, телевизионные новости заполнены сообщениями из Европы о засухе, невероятной жаре, необычных грозах, лесных пожарах, вызванных жарой и прочих бедах.

30 августа из Испании пришла ещё одна трагическая новость – на севере страны, в районе городка Ла-Биспал д’Эмпорада (La Bisbal d’Emporada), что расположен в Каталонии, сильнейший, невиданнный град. Градины были величиною в пару сантиметров и больше, что само по себе необычно. Но некоторые градины были настоящими булыжниками, их диаметр достигал 10 сантиметров!

Одним из таких кусков льда была убита девочка, которой было всего лишь полтора года. Ещё от пятидесяти до ста человек обратитились в больницы за медицинской помощью, которая людям понадобилась после удара градинами.

Сотни окон были разбиты, были поврежедены многочисленные крыши, автомобили, дорожные знаки… Грозы с градом бывают в Испании крайне редко (последний раз град выпал в 2002 году, двадцать лет назад, но тогда он был далеко не таким сильным, как теперь.

Что происходит в мире с погодой, сказать могут специалисты-метеорологи, но всем ясно, что происходит нечто необычное. Следствие долговременных климатических изменений или же случайные колебания? Поживём – увидим.