Чик-чирик я в бронике: как полиция Квебека заботится о безопасности политических лидеров

А вот полиция Японии в этом вопросе не преуспела и один лидеров страны был убит во время выступления.

Лидеры партий Квебека рассредоточились по всей провинции, проводя предвыборную кампанию в преддверии выборов 3 октября. При этом они окружены усиленной охраной.

Лидер Партии Квебека Поль Сен-Пьер Пламондон в публичном выступлении признался, что ему выдали бронежилет. Он добавил, что “нельзя скрыть тот факт, что политический климат в Квебеке изменился”.

Во время пандемии COVID-19 угрозы политикам участились как в живом общении, так и через сеть. Это вынудило полицию усилить меры безопасности в законодательном органе на фоне опасений за безопасность ключевых лиц.

С другой стороны лидер Коалиции Авенир Квебек (CAQ) Франсуа Лего, и сопредседатель Québec Solidaire Габриэль Надо-Дюбуа заявили, что не будут обсуждать подробности, касающиеся их безопасности.

Лего заявил, что его общение с провинциальной полицией “должно остаться конфиденциальным”.

Надо-Дюбуа признался, что “полиция попросила всех лидеров не рассказывать слишком много подробностей и не комментировать это. Однако он гордо добавил, что “уверен” и “не боится”.

А вот лидер квебекских либералов Доминик Англад заявила, что уверенна, что “полиция знает, что делает”. Она добавила, что “им решать, насколько важна наша безопасность”.

Тогда же лидер Консервативной партии Квебека Эрик Дюэм заявил, что и вовсе не имеет охраны.

“В прошлой жизни я работал в Ираке. Я никогда не боялся, я никогда не беспокоился об этом”, – заявил Дюэм. Он добавил, что “не получал никаких указаний от полиции Квебека”. Он отметил, что не имеет никаких охранников и его это полностью устраивает.