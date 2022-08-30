В Москве скончался Михаил Сергеевич Горбачёв

Умер последний Генсек ЦК КПСС и первый – и единственный – президент СССР.

30 августа 2022 года 22 октября 2013 года стало известно, что в Центральной клинической больницы Москвы скончался Михаил Сергеевич Горбачёв. Все последние годы человек, стоявший у “руля перестройки” серьёзно болел и неоднократно госпитализировался. В 2016 году ему был установлен кардиостимулятор. С начала 2022 года состояние его постепенно ухудшалось, и вот 30 августа он ушёл из жизни.

Он родился 2 марта 1931 года в Северо-Кавказском крае. Он стал последним в истории Генеральным секретарём ЦК КПСС (1985—1991), последним Председателем Президиума Верховного Совета СССР (1988—1989), первым Председателем Верховного Совета СССР (1989—1990) и единственный в истории президентом СССР (1990—1991).

Оценку деятельности М.С. Горбачёва на посту руководителя страны даст история. Мы же просто информируем о кончине одного из самых знаменитых советских вождей.