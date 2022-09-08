Представлены умные часы Apple Watch Ultra с улучшенным GPS и сиреной

Apple анонсировала умные часы для профессиональных спортсменов и любителей экстрима, назвав их Apple Watch Ultra.

Новинка отличается от остальных моделей часов компании сапфировым стеклом на экране и корпусом, изготовленным из авиационного алюминия и титана. Разумеется, часы получили более высокий уровень защиты от воды, пыли и ударов.

49-миллиметровый корпус Apple Watch Ultra выполнен из титана, часы получили плоское сапфировое стекло и специальную рамку, которая защищает экран от повреждений при ударах. Кроме того, в Apple Watch Ultra появилась дополнительная программируемая кнопка, дополнительный динамик, а колёсико Digital Crown было увеличено.

Apple заявила, что в обычном режиме Apple Watch Ultra могут работать до 36 часов без подзарядки, то есть дольше, чем любые другие часы. Но также предусмотрен и специальный режим, в котором часы проработают до 60 часов. Apple Watch Ultra поддерживают улучшенный GPS с более точным позиционированием. Новая кнопка в Apple Watch Ultra получила название Action Button, с её помощью, можно, например, запускать конкретную тренировку.

Получив улучшенную защиту от воды, часы не могли не обзавестись продвинутыми функциями для пловцов. Так, в «подводном режиме» часы получают графику, благодаря чему с экрана устройства можно лучше считывать данные. Девайс научился показывать глубину погружения и даже способен рассчитать время и глубину, на которой следует проходить декомпрессию при подводном плавании.

Новый динамик, в частности, используется для активации сирены, которую слышно на расстоянии до 190 м. Дисплей имеет яркость до 2000 кд/м2, часы поддерживают измерение температуры тела, SpO2, функцию снятия ЭКГ, они соответствуют требованиям американского военного стандарта MIL-STD 810.

В Apple заявили, что девайс будет конкурировать с гаджетами таких компаний, как Garmin и Polar. Стоимость новинки составляет 799 долларов, старт продаж уже 23 сентября.