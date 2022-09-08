Хэмпстед принимает подзаконный акт для защиты от нарушений

Совет Хэмпстеда на своем открытом заседании 6 сентября принял поправку к закону, обеспечивающую “дополнительный уровень защиты” для местных арендаторов.

«Допустим, арендодатель хочет отремонтировать определенную квартиру, мы не будем выдавать разрешение, пока не узнаем, что арендатор был должным образом переселен», – сказал мэр Джереми Леви. «Таков закон, согласно которому, если вы хотите выселить арендатора для проведения ремонта, вам нужно получить разрешение от Администрации на это, или вам нужно получить согласие арендатора.»

Арендаторы, проживающие на Côte St. Luc Road, занимали центральное место в прошлогодней муниципальной избирательной кампании, поскольку бывший мэр Уильям Стейнберг выступал за модификацию района новыми зданиями. И если бы это произошло, то переезд жителей оттуда был бы необходим. Жители проголосовали на референдуме в 2019 году против предлагаемого нового многоквартирного дома в этом районе.

Хэмпстед также добавил на свой веб-сайт раздел под названием “Ваши права как арендатора”, чтобы выровнять условия игры для всех”, – сказал Леви.

В разделе, касающемся выселений и реноваций, говорится: “Выселение из жилого помещения сопровождается уведомлением, которое, как правило, должно быть получено за шесть месяцев до окончания срока аренды. Существуют условия, при которых арендодатель может выселить арендатора. Однако они специфичны, когда речь идет о ремонте (изменении внутренней структуры здания) или возвращении права собственности.

“В случае выселения у арендатора есть 30 дней, чтобы ответить после получения уведомления, и если он примет условия, он может получить компенсацию от своего арендодателя. Важно! Знайте, что домовладелец незаконно выселяет арендатора просто для того, чтобы сделать ремонт. Это иногда называют “реконструкцией”. Это может быть способом сдать квартиру новому арендатору по гораздо более высокой арендной плате.”

Кроме того, “имейте в виду, что арендодатель не может выселить арендатора, если арендатор или его супруг(а) отвечают следующим трем условиям: возраст 70 лет или старше, прожили в квартире 10 или более лет, и имеют доход, который квалифицировал бы их как людей с низким доходом”.

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