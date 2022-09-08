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Новости Студенты из Украины приглашены на стажировку Mitacs в Канаде
Mitacs.ca

Студенты из Украины приглашены на стажировку Mitacs в Канаде

Виктория Христова Сен 8, 2022 Новости, Новости Канады, Образование Комментарии к записи Студенты из Украины приглашены на стажировку Mitacs в Канаде отключены 29 Просмотров

Mitacs Globalink Research Internship является международной инициативой для иностранных студентов

Министерство образования и науки Украины 5 сентября проинформировало о том, что стартовал набор на научно-исследовательскую стажировку Mitacs Globalink Research Internship для студентов 3 курса бакалавриата дневной формы обучения украинских университетов. Об этом сообщает пресс-служба минобразования Украины.

Согласно озвученной информации, стажировка продлится 12 недель в одном из канадских университетов.

Программа включает зачисление на период стажировки в канадский университет и покрывает работу над общим проектом с профессором канадского университета, перелёт между странами, стипендию на жильё и питание и медицинское страхование.

При этом, уровень владения языком определяется профессором из Канады во время Skype-интервью.

Стоит напомнить, что программа Mitacs Globalink Research Internship является международной инициативой для иностранных студентов из Австралии, Бразилии, Китая, Франции, Индии, Германии, Мексики, Саудовской Аравии, Туниса и Украины для исследовательской стажировки в Канаде.

 

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