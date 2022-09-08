Лотерея 6/49 временно прекращается. Любители самой популярной лотереи Квебека огорчены

Игра в лотерею 6/49 временно прекращается из-за забастовки служащих. Считается, что забастовка продлится долго

Самая популярная лотерея Квебека какое-то время будет недоступна. Проверить билеты на выигрыш будет тоже невозможно.

Лото-Квебек, управление по делам лотерей в Квебеке, объявило, что проведение тиражей лотереи 6/49, самой популярной лотерии Квебека, будет приостановлено. Последний тираж состоится 10 сентября. Затем начнётся бессрочная всеобщая забастовка персонала управления. Таким образом будет отложена и “улучшенная версия” этой популярной лотереи, которая должна была запущена 14 сентября. Проблема заключается в том, что другие канадские провинции переходят на новую версию, но из-за забастовки в Квебеке эта версия не может быть запущена, и таким образом проведение лотереи невозможно.

В связи со сложившимся положением, с 11 сентября проверка билетов Lotto 6/49 будет невозможна ни в розничных магазинах, ни в приложении лотерии, поясняется в релизе.

Обладателям билетов рекомендуется их сохранить до решения вопроса. Как только ситуация нормализуется, выигранные призы будут выплачены.

Забастовка начинается из-за того, что принципиальное соглашение о решении конфликта, достигнутое 25 августа, не было ратифицировано работниками – членами Профсоюза профессиональных работников и служащих правительства Квебека.

Так что все, кто любит попытать счастья в лотерее 6/49, могут либо ждать, либо перейти на другие игры.