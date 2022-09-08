Умер от ран второй подозреваемый в саскачеванской резне

Двухдневный розыск подозреваемых в массовом убийстве в Саскачеване завершён. Оба разыскиваемых мертвы

Майлз Сандерсон – разыскиваемый за массовые убийства в Саскачеване, – умер в больнице после задержания.

Майлз Сандерсон был арестован на шоссе возле города Ростерн (Rosthern) примерно в 15:30 по местному времени. Его опознали неназываемые свидетели, которые увидели за рулем угнанного автомобиля человека, похожего на объявленного в розыск. Всего, согласно сообщению Центра оперативной связи Саскачевана получил около двадцати звонков от граждан, которые заметили или решили, что заметили Майлза Сандерсона.

Согласно первым сообщениям, сотрудник полиции остановил автомобиль мчавшийся на скорости свыше 150 км/ч, заставим сьехать его с дороги, после чего подозреваемый был арестован. В ходе обыска машины, в ней былнайден нож.

Но сразу после ареста Майлз Сандерсон потерял сознание, после чего его доставили в больницу города Саскатун, где он и скончался практически через пару минут.

Полиция проведет расследование смерти Сандерсона под контролем независимого наблюдательного органа.

Как сообщалось ранее, второй подозреваемый, Дэмиен Сандерсон, брат Майлза, был найден мертвым недалеко от одного из мест преступления в понедельник. Полиция заявила, что его явно убили ударами ножа, и Майлз Сандерсон подозревается и в этом преступлении.

Как уже известно, в ноябре прошлого года Майлз Сандерсон нарушил условия своего условного изображения из тюрьмы, где он отбывал срок после осуждения по 59 уголовным обвинениям, включаянападение с оружием, нападение на полицейского, кражи и прочие деяния.

После смерти Майлза Сандерсона, полицейское управление Саскачевана сообщило, что “риска для общественной безопасности, связанного с этим делом, больше не существует”. Федеральный министр общественной безопасности Марко Мендичино так же выразил удовлетворение тем, что погоня за опаснейшим преступником завершена.

Погоня завершилась в тот же день, когда полиция обнародовала личности жертв. Всего были убиты 10 человек и 18 получили ранения (цифры уточнены).

Королевская канадская конная полиция в среду опубликовала имена и фотографии 10 погибших, возраст которых от 23 до 78 лет:

Thomas Burns, 23 года

Carol Burns, 46 лет

Gregory Burns, 28 лет

Lydia Gloria Burns, 61 год

Bonnie Burns, 48 лет

Earl Burns, 66 лет

Lana Head, 49 лет

Christian Head, 54 года

Robert Sanderson, 49 лет

Wesley Petterson, 78 лет.