Выступает Олег Скрипка! Украинский фестиваль в Монреале

Слава Украине!

В субботу, 10 сентября, в Монреале ожидается большой украинский фестиваль. Разнообразные активности будут проходить в парке Мезонев (на пересечении Viau и Sherbrooke) с 9 утра до 10 вечера.

Днём будет работать развлекательная зона для детей Дзиґа с играми и конкурсами.

Обязательно будет рынок с украинскими товарами и вкусностями.

Вишенкой на торте будет концерт Олега Скрипки, который начнется в 21-00.

Больше информации и фото на страничке фестиваля в соцсетях