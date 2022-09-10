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Новости Новости Квебека и Монреаля Выступает Олег Скрипка! Украинский фестиваль в Монреале
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Выступает Олег Скрипка! Украинский фестиваль в Монреале

Olga Fedak Сен 9, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Новости России, Украины и стран бывшего СССР, Общество, Отдых, Это интересно Оставить комментарий 67 Просмотров

Слава Украине!

В субботу, 10 сентября, в Монреале ожидается большой украинский фестиваль. Разнообразные активности будут проходить в парке Мезонев (на пересечении Viau и Sherbrooke) с 9 утра до 10 вечера.

Днём будет работать развлекательная зона для детей Дзиґа с играми и конкурсами.

Обязательно будет рынок с украинскими товарами и вкусностями.

Вишенкой на торте будет концерт Олега Скрипки, который начнется в 21-00.

Больше информации и фото на страничке фестиваля в соцсетях

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