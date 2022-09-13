Кто оплачивает в Квебеке все расходы, связанные со сменой пола. Покрываются ли они государственной страховкой?

Итак, если вы или ваши родственники решили сменить пол, то волноваться не о чем, вам помогут материально.

Этот вопрос интересует нексоторые категории жителей Квебека, а для не такого уж маленького процента жителей он, скажем прямо, насущный. В редакцию обратился человек, который попросил нас рассказать об этой стороне жизни. Не вдаваясь в подробности, скажем, что человека вопрос волнует не из простого любопытства.

Итак, если человек захотел сменить пол — а операция эта недёшева, то кто её оплачивает?

Ещё в 2016 году, то есть шесть лет назад, Административный суд Квебека (Tribunal administratif du Québec) вынес постановление по этой теме, основываясь на законах Квебека. Решение было принято в ходе рассмотрения дела RAMQ (управление медицинского страхования Квебека) против одной гражданки. Эта гражданка (фамилия её публично не называлась) родилась мужчиной. С юных лет она мечтала о смене пола, и по достижению совершеннолетия была прооперирована. Операция прошла успешно, «родилась» новая женщина. Все расходы по смене пола принимает на себя Квебек, точнее, RAMQ (ещё точнее, Министерство здравоохранения Квебека, в рамках которого действует Управление), что и было сделано.

Но даме не понравилось собственное лицо, которое, по её мнению, было слишком «мужским», в связи с чем она решила пройти ряд пластических процедур с целью стать внешне более женственной.

Управление медицинского страхования Квебека отказалось оплачивать расходы по пластической хирургии, заявив, что эти операции не входят в список медуслуг, расходы на которые покрывает государство.Истица тогда подала на Управление в суд.

Суд, рассмотрев дело, вынес решение. Суд постановил, что раз все расходы по смене пола возлагаются на госстраховку, то все расходы, связанные с последствиями смены пола тоже возлагаются на государство. Посему RAMQ обязно полностью их оплатить.

Если бы речь шла о стандарнтой пластической хирургии с целью изменения внешнего вида пациента, то расходы государство не покрывало бы (за исключением явных случаев, когда пластическая хирургия призвана убрать последствия травм, ранений или очень необычного внешнего вида пациента). Но в любом случае, Управление ставит диагноз о необходимости проведения процедуры. В данном же случае, кроме того, что пластическая операция вызвана оплачиваемой сменой пола, внешний вид «мужчины» наносит, по решению суда, психологическую травму пациенту, и тем самым тот имеет право на излечение, в частности, на проведение оплачиваемой пластической операции.

Таким образом, если кто-то желает сменить пол в Квебеке, то все расходы оплатит Министерство здравоохранения. Вот если он передумает и решит вернуться в первоначальное состояние, тогда сложно сказать, что будет. Наверно, опять оплатит министерство. Так и разорить его можно, если поставить цель!