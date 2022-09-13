Либеральная партия Квебека, Солидарный Квебек и Квебекская партия снизят легальный возраст доступа к марихуане для молодых людей

Три партии Квебека снизят легальный возраст доступа к наркотикам, если победят на выборах. Даже если не победят, но поставят этот вопрос в коалиции.

Предвыборные программы трёх партий Квебека Либеральной партии Квебека, партии Солидарный Квебек и Квебекской партии предусматривают снижение легального возраста до 18 лет для молодых людей, которые желают “побаловаться” потреблением марихуаны в разных её видах. Оснований для такого предложения у лидеров этих трёх партий достаточно, их легко найти, как легко найти и сторонников такой политики.

Проблема в том, что рост молодых людей, потреблящих марихауну, растёт во всей Канаде в невиданных ранее пропорциях. И официальное снижение легального возраста приведёт к очередному витку увеличения её потребления. На этом сходятся все эксперты всех областей. Некоторые считают (или делают вид, что считают, на самом деле выполняя заказ производителей), что ничего дурного в процессе нет – наркотик лёгкий, безвредный, не вызывает агрессивности, и т.д. Другие заявляют, что если легальный возраст повышен, то школьники ищут незаконные источники. К тому же, 18 лет – легальный возраст для потребления этого наркотика в Альберте, а в остальных провинциях – 19 лет. И только Квебек, отсталый и консервативный, до сих пор придерживается устарелого мнения, что только по достижению возраста в 21 год люди могут законным образом приобщаться к каннабису.

Согласно данным исследований учёных из Университета Ст-Джонс, в Ньюфаундленде, подростки с 15-летнего возраста активно курят марихуану, и число их возросло с 21% до 30% с 2018 года, когда запреты были отменены для взрослых. В Квебеке за это же время процент потребляющих марихуану вырос с 20% до 23%.

Между тем, ни один серьёзный врач, ни один серьёзный психиатр-практик (речь не об академических профессорах, которые в жизни не сталкивались с жертвами наркомании по работе, но доказывают “безвредность лёгких веществ”), ни один не поддерживает мнение о безвредности марихуаны. Отрицательный эффект от её прменения огромен. Не зря запрещено садиться за руль будучи под действием этого наркотика, который ведёт к резкому ослаблению внимания. Но не это главное, и даже не то, что нормальным людям по улицам сложно ходить, когда иногда приходится просто задыхаться от вонючего запаха разрешённой травки. Дело в том, что воздействие марихуаны на мозг, в первую очередь, на мозг молодых людей, очень серьёзно – как правило, умственные способности постоянных потребителей марихуаны снижаются, человек становится, в конце концов, послушным роботом, умело исполняющим свои обязанности на работе, не требующий думать, но что ещё надо структуре общества? Любопытно, что сами жертвы наркотика, разумеется, не сознают своей участи и будут яростно доказыать “безвредность увлечения”. Но это-то понятно, а вот позиции партий, которые настаивают на снижении легального возраста для потребления марихуаны в Квебеке – это другое дело. Все их “аргументы”, как сказано выше, известны, и все они легко разбиваются врачами и экспертами служб охраны правопорядка. Но опровержения этих “аргументов” упомянутые партии стараются не замечать, делают вид, что их нет.

Что ж, если любая из этих партий победит, можно будет ожидать углубление процесс оболванивания молодёжи. Цель будет достигнута. Голосуйте за любую из этих трёх партий, если хотите, чтоб ваш ребёнок стал наркоманом!