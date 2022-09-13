Знаменательное событие: В США с 1954 года до 10 сентября 2022 года совершён один миллион пересадок органов

Миллион пересадок органов с 1954 года. Миллион спасённых жизней. И работа продолжается.

Единая сеть по совместному использованию органов США (The United Network for Organ Sharing), управление, отвечающее за координацию деятельности в области пересадки органов, объявила, что, начиная с 1954 года, когда в стране была проведена самая первая пересадка, и до субботы, 10 сентября 2022 года, в США совершён ровно миллион пересадок.

Управление сообщило об этом в пресс-релизе, выпущенном в понедельник, 12 сентября. В тексте объявления подчеркивается важность того факта, что все пересадки были осуществлены с согласия добровольцев или же родственников усопших, чьи органы помогли выжить другим больным.

Управление отмечает, что всё больше людей становятся донорами, но что пока не время приостанавливать усилия по разъяснению важности участия в программах по трансплантации органов.

Первая успешная трансплантация органов в США была проведена в 1954 году. Тогда 23-летний Рональд Херрик пожертвовал свою почку своему брату-близнецу Ричарду. Операция была проведена доктором Джозефу Мюрреем, который получили Нобелевскую премию по медицине за разработку принципов пересадки почек и за первую в мире пересадку этого органа.

Сегодня пересадка органов стала обыденным явлением. Только в США в 2021 году было проведено свыше 41 000 трансплантаций, что является самым высоким показателем в пересчёте на год. Медики продолжают исследования и только на прошлой неделе группа врачей из клиники Duke Health объявила о том, что они впервые в истории провели частичную пересадку сердца младенцу, что позволило спасти жизнь ребенка и, возможно, сотен тысяч других людей в будущем. “Я думаю, что это может произвести революцию в хирургии сердца у детей”, – сказал ведущий хирург Джозеф В. Турек. “Когда такая операция станет обыденностью, мы увидим много счастливых детей, которым не надо будет регулярно проводить всё новые и новые опреации, и которые будут вести нормальную жизнь обычного ребёнка”.

Остаётся пожелать, чтобы успехи в медицине занимали главные полосы газет, а не сообщения о преступлениях отморозков любого уровня.