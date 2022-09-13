Греция и Турция празднуют конец турецко-греческой войны новым конфликтом

Турция и Греция балансируют на грани военного инцидента и ищут помощи США и НАТО

Двусторонний обмен непремлемыми действиями разворачивается на фоне знаковой исторической даты — века завершения второй греко-турецкой войны, о чем вспоминают и в Анкаре, и в Афинах.

Такой разлад среди союзников по Североатлантическому альянсу вызывает волнение западных столиц, но в то же время есть ожидание, что агрессивное красноречие, звучащее из Турции и Греции,— это не больше чем доля предвыборной агитации. В этих государствах в следующем году должны пройти парламентские выборы, а в Турции еще и президентские.

Как сообщил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, на открытии симпозиума, если Греция так и продолжит делать резкие заявления в сторону турецкой, то терпению Анкары придёт конец.

Минобороны Турции утверждает, что два турецких истребителя F-16 подверглись преследованию со стороны греческих F-16 во время выполнения миссии НАТО в Эгейском море. Эти инциденты произошли 23 и 24 августа. Кроме того, Анкара обвинила Афины в том, что Греция задействовала для сопровождения турецких истребителей зенитные ракетные комплексы С-300 российского производства.

Афины отрицают информацию относительно С-300, но признают, что поднимали свою авиацию на перехват турецких самолетов. В Афинах подчеркивают, что 23 августа турецкие истребители 78 раз нарушали греческое воздушное пространство. На этом стороны не остановились. 10 сентября Анкара обвинила греков в том, что они открыли огонь по турецкому грузовому судну Anatolian, которое следовало в международных водах в районе острова Бозчаады (у пролива Дарданеллы).

В Афинах назвали действия судна подозрительными, заявив, что капитан не подчинился указанием береговой охраны остановиться для проверки. А в понедельник, 12 сентября, Греция вновь забила тревогу: по сообщению министерства обороны страны, только за один этот день турецкая авиация 52 раза вторгалась в греческое воздушное пространство. Греки были вынуждены направлять на перехват свои самолеты.