Почему недвижимость должна рассматриваться как более чем один класс активов

Есть старая пословица, что местоположение должно определять решения об инвестициях в недвижимость. И хотя это в значительной степени верно, диверсификация также играет ключевую роль во всех сегментах сектора

Есть старая пословица, что местоположение должно определять решения об инвестициях в недвижимость. И хотя это в значительной степени верно, диверсификация также играет ключевую роль во всех сегментах сектора, таких как коммерческие, промышленные, офисные и многосемейные активы. Консультанты все чаще обращают внимание на частную недвижимость, чтобы диверсифицировать клиентские портфели, особенно в сложные экономические времена.

“Недвижимость также служит хорошим противовесом эмоциям, испытываемым публичными рынками”, – говорит Марк Ханна, управляющий директор Nicola Wealth Real Estate. Слишком часто инвесторы объединяют недвижимость в один класс активов, что, по словам г-на Ханны, может означать упущенные возможности и игнорирование риска. “Вы не можете просто смотреть на недвижимость в целом; вам нужно разбить каждый сектор и изучить, как различные активы и географические рынки работают в нормальных и напряженных условиях”, – говорит он. “Состав фонда имеет значение в условиях стресса, чтобы у вас было разнообразие правильных типов активов и географии, чтобы помочь пережить шторм”.

Вот ряд выдержек из беседы с Ханной о том, как растущие процентные ставки повлияли на частную недвижимость, и о его перспективах в этом секторе:

Большинство опытных игроков в сфере недвижимости знали, что низкие процентные ставки не являются устойчивыми, и это был только вопрос времени, когда процентные ставки начнут расти. Наша команда готовилась к этому моменту и полностью ожидала, что более высокие процентные ставки повлияют на оценку недвижимости.

Тем не менее, мы не наблюдали каких-либо существенных изменений в оценках в определенных сегментах, таких как промышленные объекты, складские помещения и многоквартирные дома. Небольшие розничные активы также чувствуют себя относительно хорошо, как и отели, поскольку люди снова путешествуют после того, как были вынуждены покинуть свои дома из-за карантина из-за пандемии. Сегменты, которые, как мы ожидаем, больше всего пострадают в нынешних условиях, включают высотные офисные башни, в которых меньше людей возвращается в офис, и, возможно, закрытые торговые центры, поскольку быстрое расширение электронной коммерции выходит за рамки пандемии, и люди тратят меньше, чтобы быть более осторожными.

Большинство людей ожидают, что оценки значительно упадут по мере роста стоимости долга. Это нормальная реакция, но это не обязательно соответствует действительности. Хотя будут отдельные случаи, когда инвесторы с недостаточной капитализацией подвергаются давлению, в целом, мы не видим, чтобы это происходило. В недвижимости так много капитала, который требует большого терпения и имеет долгосрочный инвестиционный горизонт. Покупатели, возможно, делают паузу, как и в начале пандемии, но мы ожидаем, что активность вскоре возобновится.

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы