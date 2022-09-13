Принцу Гарри запретили надевать военную форму на прощании с королевой

Согласно правилам, военную форму на торжественных мероприятиях разрешено надевать работающим членам королевской семьи

Герцогу Сассекскому было отказано в возможности надеть военную форму, во время траурных мероприятий, хотя его опальному дяде, герцогу Йоркскому, будет разрешено сделать это во время официальных траурных церемоний, 12 сентября пишет The Independent.

Гарри, который участвовал в боевых действиях на передовой во время двух командировок в Афганистан, будет в гражданской одежде на официальных мероприятиях, в том числе на государственных похоронах покойного монарха.

Согласно правилам, военную форму на торжественных мероприятиях разрешено надевать работающим членам королевской семьи, которыми Гарри и Эндрю не являются.

Несмотря на то, что принц Эндрю был лишен королевского титула в связи с педофильским скандалом, для него было сделано исключение. Принц будет носить униформу в качестве «особого знака уважения» к королеве, когда он будет стоять на страже у ее гроба во время «Бдения принцев».

Король Великобритании Карл III и его супруга королева-консорт Камилла вместе с другими членами королевской семьи уже провели семейное траурное бдение у гроба с телом Елизаветы II в соборе Святого Эгидия в Эдинбурге 12 сентября. Соответствующую трансляцию вели ведущие британские телеканалы.

Карл III вместе с другими детьми Елизаветы II — принцессой Анной, герцогом Йоркским Эндрю и графом Уэссекским Эдвардом заняли места вокруг накрытого королевским штандартом Шотландии дубового гроба.

Такое мероприятие было впервые проведено в 1936 году после смерти короля Георга V и получило название Бдение принцев. Второе подобное бдение прошло в 2002 году после кончины матери Елизаветы II, Елизаветы Боуз-Лайон.