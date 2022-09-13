Размер благосостояния домохозяйств Канады значительно снизился

Размер благосостояния домохозяйств Канады во втором квартале 2022 года сократился максимально за всю историю ведения расчетов

Размер благосостояния домохозяйств Канады во втором квартале 2022 года сократился максимально за всю историю ведения расчетов – на 6,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, согласно данным статистического ведомства страны.

В количественном выражении падение благосостояния составило почти 1 трлн канадских долларов. Снижение показателя было обеспечено главным образом падением цен на дома и спадом на фондовом рынке, отмечается в докладе статистического агентства.

Совокупная стоимость жилой недвижимости в Канаде в апреле-июне упала на 419 млрд долларов, а финансовые активы обесценились за этот период на 531 млрд долларов.

Отношение задолженности канадцев к их располагаемым доходам повысилось до 181,7% со 179,7% в первом квартале.

Давление на благосостояние канадцев, вероятнее всего, сохранится во втором полугодии текущего года, поскольку цены на недвижимость продолжают снижаться, а стоимость заимствования денежных средств, как ожидается, будет расти.

На прошлой неделе Банк Канады поднял ключевую ставку на 75 б.п., до 3,25% годовых. Эксперты ожидают, что регулятор на следующем заседании, которое состоится в октябре, повысит ставку еще на 50 б.п. Центробанк Канады сохранял ставку на минимальном уровне 0,25% до марта.

Между тем канадские компании во втором квартале смогли укрепить свои позиции благодаря росту цен на сырьевые товары. Корпоративный сектор Канады нарастил совокупную стоимость на 812 млрд долларов по сравнению с предыдущим годом.