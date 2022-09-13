Пострадал студент: вооруженное нападение в монреальском колледже

К счастью все живы.

18-летний мужчина был ранен в понедельник после того, как на него напали с оружием в колледже Монреаля.

Трое молодых людей 17, 18 и 19 лет были арестованы в связи с нападением и доставлены на допрос.

Полиция Монреаля заявила, что получила экстренный вызов около 15:00. Сообщалось, что человек был ранен в результате драки в Коллеж де Мезоннев на улице Шербрук в районе Мерсье-Ошелага-Мезоннев.

Когда на место прибыла полиция, пострадавший был в сознании. Он получил травму “верхней части тела”. Его доставили в больницу, врачи не опасаются за его жизнь.

Расследование продолжается. Полиция пытается выяснить обстоятельства происшествия, а также понять, какой вид оружия был применен.