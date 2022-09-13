Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Новости Квебека и Монреаля Пострадал студент: вооруженное нападение в монреальском колледже

Пострадал студент: вооруженное нападение в монреальском колледже

Olga Fedak Сен 12, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Образование, Общество, Происшествия Оставить комментарий 68 Просмотров

К счастью все живы.

18-летний мужчина был ранен в понедельник после того, как на него напали с оружием в колледже Монреаля.

Трое молодых людей 17, 18 и 19 лет были арестованы в связи с нападением и доставлены на допрос.

Полиция Монреаля заявила, что получила экстренный вызов около 15:00. Сообщалось, что человек был ранен в результате драки в Коллеж де Мезоннев на улице Шербрук в районе Мерсье-Ошелага-Мезоннев.

Когда на место прибыла полиция, пострадавший был в сознании. Он получил травму “верхней части тела”. Его доставили в больницу, врачи не опасаются за его жизнь.

Расследование продолжается. Полиция пытается выяснить обстоятельства происшествия, а также понять, какой вид оружия был применен.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal