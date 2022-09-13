Ник Сузуки стал капитаном “Монреаль Канадиенс” и теперь вынужден быстро выучить французский

Также французский вынужден учить гендиректор Air Canada и даже генерал-губернатор.

Ник Судзуки стал 31-м капитаном “Монреаль Канадиенс”, сменив Ши Вебера.

23-летний хоккеист — самый молодой капитан в истории команды.

Спортсмен понимал, что ему, как и его предшественникам, будет задан важный вопрос: “а как ваш французский?” Ощущая подвох, новоиспеченный капитан начал свою пресс-конференцию на сносном французском.

Он сказал: “Доброе утро. Для меня честь быть капитаном “Монреаль Канадиенс”!”, после чего перешёл на английский.

Не прошло и нескольких часов после выступления, как лидер Партии Квебекуа Поль Сен-Пьер Пламондон сразу указал на обязанность спортсмена из Лондона, Онтарио, выучить французский язык в ближайшее время.

“Быть ​​капитаном “Канадиенс” — значит установить связь со всем населением, которое безоговорочно поддерживает этот клуб на протяжении поколений, — сказал политик. – Уверен, вы можете позволить себе брать уроки французского!”

Не удивительно, что вскоре такую же позицию занял и действующий премьер-министр Квебека Франсуа Лего.

“Во-первых, я думаю, что это отличный выбор. Ник Судзуки – лучший игрок наряду с Коулом Кофилдом. Я думаю, что мы согласны с этим. Однако ему придется учить французский”, – сказал Лего.

Политики отметили, что Сузуки придется отвечать на вопросы крупных французских спортивных СМИ, и будет иметь положительное значение, если он продемонстрирует навыки общения официальном языке провинции.

Генеральный директор Habs Кент Хьюз сказал, что команда поощряет всех игроков изучать французский язык, но команда не может требовать этого.