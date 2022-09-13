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Новости Новости Квебека и Монреаля Большая распродажа кроссовок и бесплатная чистка обуви в Монреале

Большая распродажа кроссовок и бесплатная чистка обуви в Монреале

Olga Fedak Сен 12, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Отдых, Это интересно Оставить комментарий 144 Просмотров

Адрес: бар Barley Cereal по адресу 2613 улица Notre Dame O с 17-00 до 23-00 15 сентября.

Ведущая компания по производству кроссовок в Монреале – SneakPeak Universe проводит захватывающее мероприятие Make It Pop.

“Обувная феерия” состоится в четверг, 15 сентября. Мероприятие перенесено с 13 сентября из-за плохой погоды).

Зарегистрированные участники получат возможность покупать, продавать и даже обменивать кроссовки, уличную одежду и произведения искусства, одновременно общаясь с другими любителями кроссовок.

Организаторы обещают широкий выбор кроссовок, аксессуаров, дизайнерских и винтажных вещей от лучших продавцов города.

Поторопитесь – если вы окажетесь среди первых 100 человек в очереди, SneakPeak Universe сделает вам специальный подарок .

На Make It Pop также будет организована чистка обуви премиум-класса для всех присутствующих. И самое прекрасное? Это совершенно бесплатно!

Также не пропустите зону HypeCarnival с играми и шансами выиграть призы. Среди них – новенькая пара Air Jordans!

Гадание не переживайте, что останетесь голодными – на месте можно будет приобрести закуски-гриль.

Самое время планировать визит в бар Barley Cereal по адресу 2613 улица Notre Dame O с 17-00 до 23-00 15 сентября.

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