Активисты Квебека призывают увеличить налог на табак и запретить вейп

Подростки, курившие электронные сигареты, с большей вероятностью переключаются на табак.

Налог на табачные изделия в Квебеке считается самым низким в Канаде и составляет 0,149 доллара за сигарету. Для сравнения в Онтарио эта плата составляет 0,18475 долларов.

Однако Лига групп по защите здоровья во главе с Квебекской коалицией за контроль над табаком (CQCT) хочет восполнить этот пробел. Они призывают политические партии взяться за дело в преддверии провинциальных выборов. Они также хотят запретить ароматизаторы для вейпов, в первую очередь популярные мяту и ментол.

“Наша цель — подтолкнуть политические партии и их кандидатов к тому, чтобы взять быка за рога, чтобы быстрее сократить курение в Квебеке и снизить привлекательность вейпинга для нашей молодежи”, — заявил содиректор CQCT Флори Дукас.

По оценкам объединения, количество ежегодных смертей из-за болезней или состояний, связанных с курением, в Квебеке доходит до 13 000 человек. Эта цифра затмевает масштабы смертности, связанной с пандемией COVID-19. С 2020 года кодвид унес 16,5 тысяч жизней в Квебеке.

Организация также утверждает, что до трети госпитализаций в Квебеке связаны с курением. В целом бремя табака для системы здравоохранения провинции составляет “1,20 миллиарда долларов прямых затрат и 2,59 миллиарда долларов косвенных затрат”.

Исполнительный директор коалиции Анни Папагеоргиу особенно обеспокоена влиянием зарождающейся культуры вейпинга на молодежь.

“Отсутствие регулирования продуктов для вейпинга напрямую способствует появлению совершенно нового поколения потребителей никотина, — сказала она. – Запрет всех ароматизаторов, включая мяту и ментол, очевиден. Мы сделали это для табака, и сегодня мы должны сделать это снова для вейпинга. Мы ожидаем, что кандидаты и будущие выборные должностные лица поддержат эту конкретную и эффективную меру”.