Подала в отставку лидер Партии Зелёных Канады (никакой ошибки, это не прошлогодняя новость), обвинив окружение в склоках и интригах

Признав неспособность наладить работу в партии и оздоровить обстановку, президент её ушла в отставку.

Лоррен Рекманс (Lorraine Rekmans), уже бывший президент Партии Зелёных Канады подала в отставку. Причины ухода с поста лидера партии женщина подробно пояснила в трёхстраничном письме, каждая строка которого перполнена горечью. Госпожа Реманс прямо говорит о разочаровании, о невозможности реформировать партию, о (цитируем её слова) – “смерти мечты”.

Ушедшая президент была избрана на пост всего лишь год назад, после ухода предыдущего вождя партии – Аннами Поль, которая признала, что не может оставаться на посту после поражения партии на выборах. Тогда много говорили о тех же самых внутрипартийных проблемах, о готорых теперь высказалась и Рекманс: дрязги, интриги, подковёрная борьба, распускание слухов и клеветнических обвинений, шельмование лидера партии со стороны, якобы, соратников… Справиться и навести порядок в “клоаке” новая президент не сумела (по её собственным словам), и посему решила самоустраниться. А ведь она мечтала “возродить партию из пепла и сделать из неё силу, которая сумеет заботиться об охране нашей планеты”. Не получилось.

По всей видимости, последней каплей стал очередной внутрипартийный скандал местного значения – кто-то из вождей не так назвал кого-то в области межгендерных отношений. То ли обозвал мужчину “леди”, то ли наоборот, а объект обзывания “ощущает себя человеком другого пола”. Защита природа была тут же оставлена в сторону, началась битва за политкорректные обозначения. В этой связи можно напомнить и более серьёзные огрехи – когда известные деятели партии не поделили полученные средства и обвинили друг друга в том, что их купила иностранная держава с целью заполучить политика, оправдывающего действия этой державы по отношению к соседней стране. Но этими обвинениями дела не ограничиваются. Партия дрязг… Это дело посильнее скандалов на коммунальной кухне будет…

Но партийцы уже начали новую битву за главенствующее положение. Шесть кандидатов уже заявили, что каждый из них – лучший.

Вспоминаем о былом: