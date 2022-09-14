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Новости Новости Квебека и Монреаля Сильный дождь: потоп в монреальском метро

Сильный дождь: потоп в монреальском метро

Olga Fedak Сен 13, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Природа, погода, экология, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 98 Просмотров

Как говорится, дожди нежданно нагрянули в сентябре.

Жители Монреаля ведут неравный бой с огромными пробками, протекающими крышами и затопленными подвалами. Город заметно пострадал от проливного дождя во вторник.

По данным Министерства окружающей среды Канады, к утру среды ожидается от 50 до 75 миллиметров осадков.

Из-за потопа закрыта станция метро Square-Victoria-OACI.

В твиттере Orange Line сообщается, что “ни один поезд не останавливается на этой станции в обоих направлениях. На остальной части линии движение остается регулярным”.

В то же время жители Сент-Леонарда массово сообщают, что их подвалы активно заполняются водой.

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